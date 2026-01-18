Portugalijos prezidento rinkimų baigtis neaiški, tikimasi kraštutinių dešiniųjų sustiprėjimo

Vis dėlto galutinį rinkimų rezultatą nuspėti sunku.
Apklausos prognozuoja, kad Andre Ventura (Andrė Ventura), kraštutinių dešiniųjų partijos „Chega“ („Gana“) lyderis, gali laimėti pirmąjį turą, tačiau pralaimėtų antrajame, nesvarbu, su kuriuo iš kitų kandidatų jame susiremtų.
Tai būtų pirmas kartas per keturis dešimtmečius, kai kandidatas nelaimėtų iš karto pirmajame ture. Pergalei pirmajame ture reikia surinkti daugiau nei 50 proc. balsų.
Iš rekordinio 11 kandidatų būrio tik penki turi realių galimybių patekti į lemiamą balsavimą vasario 8 dieną ir pakeisti dabartinį konservatorių prezidentą Marcelo Rebelo de Sousą (Marselu Rebelu de Sozą).
Be 43 metų A. Venturos, tai 63-ejų socialistas Antonio Jose Seguro (Antoniju Žozė Seguru), 64-erių liberalus Europos Parlamento narys Joao Cotrimas Figueiredo (Žoanas Kotrimas Figeiredu), 68-erių dešiniųjų vyriausybės kandidatas Luisas Marquesas Mendesas (Luišas Markišas Mendišas) ir 65-erių Henrique Gouveia e Melo (Enrikė Goveja i Melu), atsargos admirolas, vadovavęs Portugalijos vakcinacijos nuo COVID-19 kampanijai.
Apklausų rengėjai prognozuoja, kad bet kuris iš keturių potencialių A. Venturos varžovų jį sutriuškintų antrajame ture.
Rinkimų apylinkės buvo atidarytos sekmadienį 8 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku, o balsavusiųjų apklausų rezultatai bus paskelbti 20 val. (22 val. Lietuvos laiku).
Praėjusių metų gegužę vykusiuose visuotiniuose rinkimuose „Chega“ surinko 22,8 proc. balsų ir laimėjo 60 vietų parlamente, aplenkusi socialistus ir tapusi didžiausia opozicine partija.
Portugalijos prezidentas neturi vykdomosios galios, tačiau krizės metu gali paleisti parlamentą, sušaukti rinkimus arba atleisti ministrą pirmininką.
Populiarumo išbandymas
Ekspertų teigimu, A. Ventura sekmadienio balsavimą vertina visų pirma kaip savo populiarumo išbandymą; jie mano, kad galiausiai jis siekia vadovauti šaliai kaip ministras pirmininkas.
„Andre Ventura kandidatuoja norėdamas išlaikyti savo rinkėjų bazę“, – sakė Lisabonos universiteto politologas Antonio Costa Pinto (Antoniju Košta Pintu).
Sustiprėjusios kraštutinės dešinės jėgos padidintų spaudimą Luiso Marqueso Montenegro (Luišo Markišo Montenegru) dešiniųjų mažumos vyriausybei, kuri, įgyvendindama dalį savo politikos, remiasi „Chega“ palaikymu.
„Dar vienas tvirtas kraštutinių dešiniųjų rezultatas patvirtintų jų dominavimą politinėje arenoje“, – teigiama konsultacinės bendrovės „Teneo“ pranešime.
A. Ventura, pažadėjęs Portugalijoje „įvesti tvarką“, paragino kitas dešiniąsias partijas nedaryti jam kliūčių, jei antrajame ture jam tektų susiremti su socialistų kandidatu A. J. Seguro.
A. J. Seguro savo ruožtu pareiškė, kad jis yra vienintelis, galintis įveikti, jo žodžiais, A. Venturos ekstremizmą.
Portugalija, turinti beveik 11 mln. gyventojų, yra Europos Sąjungos (ES) ir euro zonos narė. Jos dalis sudaro apie 1,6 proc. ES bendrojo vidaus produkto (BVP).
