Prancūzija suėmė su Maskva susijusio tanklaivio kapitoną

Kapitonas buvo suimtas antradienį ir jam gresia iki vienerių metų laisvės atėmimo bausmė bei 150 tūkst. eurų bauda, pranešė šiaurės vakarinio Bresto miesto prokuroras Stephane'as Kellenbergeris.
Prancūzijos karinis jūrų laivynas sekmadienį sulaikė tanklaivį „Tagor“ įtaręs, kad jis plaukioja su netikra vėliava, o jo kapitonas atsisakė vykdyti įsakymus.
Pasak Prancūzijos valdžios institucijų, „Tagor“ plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje su Kamerūno vėliava į Limbę šios Afrikos šalies vakaruose. Laivas buvo sulaikytas tarptautiniuose vandenyse, padedant Didžiajai Britanijai. Jis yra ketvirtas toks nuo praėjusių metų rugsėjo Prancūzijos sulaikytas laivas, įtariamas priklausantis „šešėliniam laivynui“, kurį Rusija naudoja Vakarų sankcijoms apeiti.
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