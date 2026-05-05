Prieš Pergalės dienos minėjimą Maskvoje išjungtas mobilusis internetas

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad antradienio rytą Rusijos sostinės centre neveikė mobilusis internetas, o tinklų operatoriai įspėjo, kad sutrikimai tęsis iki gegužės 9 d., kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje.
„Ruošiantis šventiniams renginiams ir jų metu nuo gegužės 5 iki 9 d. Maskvoje ir Maskvos regione gali būti laikinai ribojamas mobilusis internetas ir SMS žinučių siuntimas“, – savo abonentams pranešė mobiliojo ryšio operatorius MTS.
Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybe.
Rusija teigia, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų.
AFP korespondentas pranešė, kad antradienį kai kuriose Maskvos parduotuvėse dėl šių sutrikimų nebuvo galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis.
Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinius žemėlapius.
Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas suintensyvino atsakomuosius ilgojo nuotolio dronų smūgius, pataikydamas į Rusijos naftos objektus ir ištaigingą dangoraižį Maskvoje.
Ukraina tai vadina teisingu atsaku į jos kryptimi Rusijos naktimis paleidžiamus šimtus dronų.
Kremlius pareiškė sumažinsiantis savo paprastai pompastišką karinį paradą, skirtą paminėti sovietų pergalę prieš nacių Vokietiją. Kasmetinis gegužės 9 d. vykstantis renginys karinei jėgai demonstruoti paliktas be kadetų ir karinės technikos.
Praėjusiais metais Ukraina bandė sutrikdyti renginį pasiųsdama į Maskvą dronų spiečius su sprogmenimis. Rusijos transporto sektoriuje dėl to kilo chaosas: tūkstančiai skrydžių buvo atšaukti arba atidėti.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nuolat stengiasi išnaudoti Antrojo pasaulinio karo atmintį – pagrindinį jo ketvirtį amžiaus trunkančio valdymo naratyvą, – siekdamas pateisinti savo karą prieš Ukrainą.
