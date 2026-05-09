 „Putinas – karo nusikaltėlis“: Estijoje ant Narvos pilies – iškalbingas užrašas

„Putinas – karo nusikaltėlis“: Estijoje ant Narvos pilies – iškalbingas užrašas

2026-05-09 18:32
Viljama Sudikienė (ELTA)

Šeštadienį, gegužės 9 d., ant Estijos Narvos miesto pilies sienos, gerai matomos iš Rusijos, buvo iškabintas plakatas su užrašu „Putinas – karo nusikaltėlis“, pranešė ERR.

<span>„Putinas – karo nusikaltėlis“: Estijoje ant Narvos pilies – iškalbingas užrašas</span>
„Putinas – karo nusikaltėlis“: Estijoje ant Narvos pilies – iškalbingas užrašas / EPA-ELTA nuotr.

Kaip paaiškino Narvos muziejaus direktorė Marija Smorzhievski-Smirnova, transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną.

Ji teigė, kad transparantas, pasirodęs ant Narvos pilies bokšto gegužės 9-ąją, kai minima Europos diena, primena apie vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmones.

Tranparantas „Putinas – karo nusikaltėlis“ pirmą kartą ant pilies sienos buvo pakabintas 2023 m. gegužės 9 d. ir ten išbuvo apie savaitę. Per kitus dvejus metus plakatai, pabrėžiantys Rusijos agresiją Ukrainoje, kabojo tik vieną dieną. 2025 m. gegužės 9 d. Narvos muziejus iškabino didelį transparentą, kuriame Vladimiras Putinas prilygintas nacistinės Vokietijos lyderiui Adolfui Hitleriui. 

Šiame straipsnyje:
Estija
Narvos pilis
Putinas
karas Ukrainoje
užrašas

Daugiau naujienų