Kaip paaiškino Narvos muziejaus direktorė Marija Smorzhievski-Smirnova, transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną.
Ji teigė, kad transparantas, pasirodęs ant Narvos pilies bokšto gegužės 9-ąją, kai minima Europos diena, primena apie vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmones.
Tranparantas „Putinas – karo nusikaltėlis“ pirmą kartą ant pilies sienos buvo pakabintas 2023 m. gegužės 9 d. ir ten išbuvo apie savaitę. Per kitus dvejus metus plakatai, pabrėžiantys Rusijos agresiją Ukrainoje, kabojo tik vieną dieną. 2025 m. gegužės 9 d. Narvos muziejus iškabino didelį transparentą, kuriame Vladimiras Putinas prilygintas nacistinės Vokietijos lyderiui Adolfui Hitleriui.