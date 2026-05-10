Putinas kelia naujų taikos derybų idėją – tačiau tik Maskvoje

Spaudos konferencijoje Maskvoje po tradicinio Pergalės dienos parado, skirto Antrojo pasaulinio karo pabaigai paminėti, V. Putinas sakė: „Kiekvienas, norintis susitikti su manimi, turi atvykti į Maskvą“.
V. Putinas teigė, kad tai nėra tiesioginis kvietimas V. Zelenskiui, tačiau būtų pasirengęs susitikti ir su juo. „Mes taip pat galime susitikti ne Maskvoje, bet tik tuo atveju, jei iš anksto bus pasiektas ilgalaikis taikos susitarimas“, – sakė V. Putinas.
V. Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą.
V. Putinas paneigė pranešimus apie V. Zelenskio žinutę, kurią neva norėjo perduoti Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico. „Jokios asmeninės žinutės nebuvo“, – teigė jis. R. Fico buvo pranešęs apie V. Zelenskio pasirengimą deryboms, teigė V. Putinas, pridurdamas, kad „tai ne pirmas kartas, kai mes tai girdime“.
V. Putinas sakė, kad kaip tarpininką galėtų įsivaizduoti savo draugą ir buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Schröderį.
Nors iki šiol JAV siekė tarpininkauti konflikte, jis sakė, kad G. Schröderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. „Iš visų Europos politikų aš labiausiai norėčiau derėtis su Schröderiu.“ G. Schröderis ir V. Putinas laikomi artimais draugais.
Rusijos prezidentas apkaltino Europą noru eskaluoti karą Ukrainoje. Tačiau, pasak jo, Europa žino, „kad šis žaidimas gali brangiai kainuoti“. Jis sakė, kad Ukraina ir toliau gaus didžiulę paramą iš Europos, ypač įrangos ir technologijų srityje.