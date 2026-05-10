Putinas pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta

V. Putinas kalbėjo po to, kai Maskvoje vykusio sumažinto masto parado metu kariams pasakė, kad Ukrainoje jie kovoja prieš „agresyvią jėgą“, remiamą visos NATO, o savo karo tikslus pavadino teisingais.
Rusijos lyderis Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare atminimą pavertė pagrindiniu savo 25-erių metų valdymo naratyvu ir ne kartą juo rėmėsi pateisindamas puolimą Ukrainoje.
Pergalės dienos paradas paprastai kupinas pompastikos ir didybės. Tačiau pastarosiomis savaitėmis padažnėjusios Ukrainos tolimojo nuotolio atakos paskatino Kremlių sugriežtinti saugumo priemones ir sumažinti šių metų iškilmes.
Po parado paklaustas apie Ukrainai, V. Putinas sakė: „Jie pradėjo didinti konfrontaciją su Rusija, kuri tęsiasi iki šiol. Manau, kad jis (konfiktas) artėja prie pabaigos, bet tai vis dar rimtas reikalas“.
„Jie mėnesius laukė, kol Rusija patirs triuškinamą pralaimėjimą, kol sugrius jos valstybingumas. Tai nepavyko. O tada jie įstrigo toje vėžėje ir dabar negali iš jos ištrūkti“, – kalbėdamas apie Vakarų šalis sakė V. Putinas.
V. Putinas pridūrė esąs pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu trečiojoje šalyje tik tada, kai bus suderintos visos potencialaus taikos susitarimo sąlygos.
„Tai turėtų būti galutinis taškas, o ne pačios derybos“, – sakė jis.
Paliaubų pažeidimai
Po dviejų nesėkmingų Rusijos ir Ukrainos bandymų šią savaitę susitarti dėl paliaubų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį paskelbė, kad nuo šeštadienio įsigalios tris dienas truksiančios paliaubos tarp abiejų pusių.
Maskva ir Kyjivas apsikeitė kaltinimais dėl pažeidimų, tačiau apie didelius smūgius nebuvo pranešta, nepaisant besitęsiančios dronų veiklos ir civilių aukų abiejose pusėse.
„Tikimės, kad tai yra labai ilgo, mirtino ir sunkiai kovoto karo pabaigos pradžia“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas ir pridūrė, kad kartu su paliaubomis vyks apsikeitimas belaisviais.
Kremlius pareiškė, kad šiuo metu planų pratęsti paliaubas nėra.
Kariaujančios pusės taip pat susitarė per paliaubas apsikeisti po 1 000 belaisvių. Tačiau V. Putinas šeštadienį sakė, kad Rusija dar negavo jokių Ukrainos pasiūlymų dėl mainų.
Sumažintas paradas
Rusijos paradas šeštadienį buvo gerokai mažesnis, palyginti su ankstesniais metais: pirmą kartą per beveik du dešimtmečius nebuvo demonstruojama karinė technika, o jame dalyvavo tik keletas užsienio svečių – daugiausia artimų Rusijos sąjungininkų lyderiai.
Kreipdamasis į parado dalyvius, tarp kurių buvo Rusijos kariniai daliniai ir kariai iš Šiaurės Korėjos, V. Putinas pasitelkė sovietų pergalę, kad sutelktų paramą savo kariuomenei Ukrainoje.
„Didis nugalėtojų kartos žygdarbis įkvepia karius, šiandien vykdančius specialiosios karinės operacijos tikslus“, – sakė V. Putinas, pavartodamas savo terminą karui Ukrainoje pavadinti.
„Jie susiduria su agresyvia jėga, kurią ginkluoja ir remia visas NATO blokas. Ir nepaisant to, mūsų herojai juda į priekį“, – teigė jis.
„Tvirtai tikiu, kad mūsų reikalas yra teisingas“, – vėliau pridūrė jis.
Kalba Maskvoje nesulaukė šilto priėmimo, o renginius temdė interneto sutrikimai ir nuovargis dėl daugiau kaip ketverius metus trunkančio karo.
Paklausta, kaip jaučiasi Pergalės dieną, skirtą Sovietų Sąjungos pergalei prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare paminėti, 36 metų ekonomistė Jelena atsakė: „Niekaip.“
„Man reikia interneto, o aš jo neturiu“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji Maskvos centre, teigdama, kad parado nežiūrės.
Rusija parado metu įvedė periodinius interneto išjungimus, motyvuodama padidėjusia Ukrainos atakų grėsme.
Sąraše nurodyta, kad parade dalyvavo tik Baltarusijos, Malaizijos, Laoso, Uzbekistano ir Kazachstano lyderiai, priešingai nei praėjusių metų renginyje, kuriame lankėsi aukšto rango svečiai, įskaitant Kinijos vadovą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą).
Penktus metus vykstantis karas nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių ir tapo kruviniausiu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
JAV tarpininkaujamos derybos dėl kovų nutraukimo rodo mažą pažangą nuo vasario, kai Vašingtonas sutelkė dėmesį į savo karą prieš Iraną.