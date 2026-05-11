„Rheinmetall“ ir „Deutsche Telekom“ drauge kurs apsaugos nuo dronų „skydą“

Pastaraisiais metais Vokietija ir kitos Europos šalys susidūrė su įtariamo sabotažo aktų ir neatpažintų dronų įsibrovimų banga, o už daugelio šių incidentų, kaip manoma, stovi Rusija.
„Dėl dabartinės geopolitinės padėties ypatingas dėmesys skiriamas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugai (...)“, nuolat augant „sabotažo ir dronų veiklos grėsmėms“, sakoma „Rheinmetall“ pranešime.
Pasak bendrovių, pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – apsaugoti tokius jautrius objektus kaip oro uostai, elektrinės, jūrų uostai ir kariniai objektai.
„Rheinmetall“ ir „Deutsche Telekom“ planuoja kurti technologijas, skirtas atremti įvairius išpuolius prieš tokius objektus, taikant „apsaugos nuo daugelio grėsmių požiūrį“, kuris apima kibernetinį saugumą ir fizinę objektų apsaugą.
Tikslių bendradarbiavimo detalių bendrovės nenurodė.
„Dronų keliama grėsmė yra labai skaitmeninė. Todėl veiksmingai gynybai reikia jutiklių, efektorių ir saugių ryšių tinklų derinio“, – pranešime teigė „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris.
Diuseldorfe įsikūrusi gynybos milžinė „Rheinmetall“ pastaraisiais metais sparčiai augo, Europos kariuomenėms siekiant stiprinti gynybinius pajėgumus prieš priešiškai nusiteikusią Rusiją.
2025 metais bendrovė jau sudarė partnerystės sutartį su Hamburgo miestu-žeme dėl didžiausio Vokietijoje miesto uosto apsaugos nuo dronų.
„Deutsche Telekom“ generalinis direktorius Timas Hoettgesas teigė, kad bendrovė „pakelia apsaugą nuo dronų į naują lygį“ dėl savo „patirties ryšių, debesijos ir duomenų analitikos srityse“.
Nuo 2017 metų „Deutsche Telekom“ bendradarbiauja su Vokietijos institucijomis dronų saugumo srityje.
Ji dalyvavo aptinkant nelegalius dronų skrydžius per 2024 metų Europos futbolo čempionatą, kuris vyko Vokietijoje.
