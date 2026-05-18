Rusija ir Baltarusija surengė branduolinių pajėgų pratybas

Pernai Rusija Baltarusijoje dislokavo savo naujausią hipergarsinę, branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą „Orešnik“, taip didindama įtampą savo varžybose su NATO.
„Pratybų metu planuojama išbandyti klausimus, susijusius su branduolinės amunicijos pristatymu ir pasirengimu ją naudoti bendradarbiaujant su Rusijos puse“, – nurodė Baltarusijos gynybos ministerija.
Planuojami mokymai „nėra nukreipti prieš trečiąsias šalis ir nekelia grėsmės regiono saugumui“, priduriama socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime.
Pratybose dalyvaus aviacijos ir raketų pajėgos, teigė ministerija.
Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė kariams sustiprinti sieną su Baltarusija šiaurėje, teigdamas, kad Maskva iš ten rengia naują puolimą.
Jis sakė, kad Rusija, kuri 2022 metais pasinaudojo Baltarusija kaip placdarmu savo invazijai, nori labiau įtraukti šią šalį į karą.
Susidūręs su virtine nesėkmių kare, kuris tęsiasi jau daugiau nei ketverius metus, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą griebėsi branduolinės retorikos, Vakarams didinant karinę paramą Ukrainai.
Praėjusią savaitę Maskva išbandė savo tarpžemyninę balistinę raketą „Sarmat“, galinčią nešti branduolinį ginklą. Bandymas buvo surengtas praėjus kuriam laikui po to, kai baigė galioti paskutinė sutartis, ribojusi Rusijos ir JAV branduolinius arsenalus.
Vasarį pasibaigęs Naujosios START sutarties galiojimas oficialiai atleido dvi didžiausias pasaulio branduolines valstybes nuo daugybės apribojimų.
Baltarusija, kurią daugiau nei 30 metų valdo artimas V. Putino sąjungininkas Aliaksandras Lukašenka, yra labai priklausoma nuo Maskvos ekonomine ir karine prasmėmis.
Naujausi komentarai