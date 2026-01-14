Rusija nacionalizavo keturias danų kapitalo gamyklas

„Šiandien sužinojome, kad buvo patvirtintas Rusijos prezidento potvarkis, pagal kurį išorės vadovybė perėmė „Rockwool“ patronuojamosios įmonės Rusijoje kontrolę ir „Rockwool“ nebekontroliuoja savo turto šioje šalyje“, – teigiama bendrovės antradienį paskelbtame pranešime.
Bendrovė pažymėjo, kad nėra optimistiškai nusiteikusi dėl šio sprendimo panaikinimo ir kad ji išbrauks patronuojamąją įmonę iš savo balanso bei nurašys turto vertę, kuri praėjusių metų pabaigoje siekė 469 mln. eurų.
Pasak „Rockwool“, patronuojamoji įmonė Rusijoje praėjusiais metais gavo 261 mln. eurų pajamų, o pelnas prieš palūkanas ir mokesčius siekė 78 mln. eurų.
Maskvai 2022 metų vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą, Rusiją paliko šimtai Vakarų bendrovių. Daugelis jų pardavė savo turtą su didelėmis nuolaidomis arba visiškai jį nurašė.
„Rockwool“ 2022 metais pareiškė, kad tęs veiklą šalyje, teigdama, kad to reikia atsižvelgiant į jos 1200 darbuotojų Rusijoje interesus.
Tačiau bendrovė taip pat pareiškė, kad 2022-aisiais savanoriškai sustabdė akmens vatos produktų eksportą iš Rusijos, nors šiems gaminiams nebuvo įvesta jokių sankcijų.
Kremlius sudaro sunkumų užsienio įmonėms uždirbti pinigų parduodant šioje šalyje turimą verslą, o kai kuriais atvejais net imasi veiksmų, kad visiškai perimtų įmonių kontrolę.
2023 metais Rusija konfiskavo Prancūzijos jogurtų gamintojos „Danone“ ir Danijos alaus gamintojos „Carlsberg“ patronuojamąsias įmones Rusijoje. Keliais mėnesiais anksčiau Maskva ėmėsi tokių pat veiksmų dėl Vokietijos energetikos įmonės „Uniper“ ir Suomijos įmonės „Fortum“ turto Rusijoje.
