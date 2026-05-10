Rusija siūlosi išgabenti sodrintą uraną iš Irano ir jį saugoti

V. Putinas pažymėjo, kad Rusija jau yra kartą, 2015 m., transportavusi sodrintą uraną iš Irano. Maskva pasirengusi „pakartoti šią patirtį“, sakė jis.
Jo teigimu, visos konflikto šalys – Iranas, JAV ir Izraelis – buvo susitarusios išgabenti uraną iš šalies. „Tačiau tada Jungtinės Valstijos sugriežtino savo poziciją ir pareikalavo, kad uranas būtų gabenamas tik į JAV teritoriją. Tada Iranas irgi sugriežtino savo poziciją.“
Kalbėdamas spaudos konferencijoje po Antrojo pasaulinio karo pergalės metinių minėjimo, V. Putinas apibūdino JAV ir Irano konfliktą kaip „labai sunkų ir komplikuotą“.
Jis sakė, kad Rusija yra keblioje padėtyje, nes palaiko draugiškus santykius tiek su Iranu, tiek su kaimyninėmis Persijos įlankos valstybėmis.
Todėl Maskva ir toliau palaikys ryšius su Teheranu ir Vašingtonu. „Tikimės, kad šis konfliktas bus išspręstas kuo greičiau“, – sakė V. Putinas. Jo nuomone, niekas nėra suinteresuotas šio konflikto tęsimu.
