Rusija stabdo aviacinio kuro eksportą

Tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje, pirmadienį Maskvoje pareiškė vyriausybė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
Rusija aviacinį kurą eksportuoja daugiausiai geležinkeliu į Vidurinę Aziją, pirmiausiai Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną ir Uzbekistaną.
Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš naftos ir dujų įrenginius Rusijos gilumoje, taip siekdama apriboti svarbius Maskvos pajamų šaltinius karui prieš Ukrainą.
Rusijos vyriausybė jau apribojo benzino išvežimą. Be to, svarstomi ribojimai dyzelinui, praėjusią savaitę pranešė rusų naujienų agentūra „Interfax“.
„Reuters“ duomenų analizė rodo, kad Rusijos dyzelino gamyba gegužę traukėsi 10 proc. Tiek pat ji mažėjo jau ir balandį, nes Rusijos naftos perdirbimo įmonės dėl Ukrainos atakų priverstos mažinti gamybą at net ją visiškai nutraukti.
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