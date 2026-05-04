Rusijos kariuomenė paskelbė vienašališkas paliaubas ir pagrasino Ukrainai

„Vadovaujantis Rusijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Vladimiro Putino sprendimu, paskelbtos paliaubos 2026 metų gegužės 8–9 dienomis (...) Tikimės, kad Ukrainos pusė paseks šiuo pavyzdžiu“, – parašė ministerija valstybės remiamoje susirašinėjimo programėlėje „MAX“.
Maskva taip pat pagrasino surengti „masinį raketų smūgį“ Kyjivui, jei Ukraina pažeistų dviejų dienų paliaubas, kurias V. Putinas liepė paskelbti dėl pergalės Antrajame pasauliniame kare iškilmių.
„Jei Kyjivo režimas bandys įgyvendinti savo nusikalstamus planus sutrikdyti Pergalės Didžiajame Tėvynės Kare 81-ųjų metinių minėjimą, Rusijos ginkluotosios pajėgos surengs atsakomąjį masinį raketų smūgį Kyjivo centrui“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos pareiškime, paskelbtame programėlėje „MAX“.
„Įspėjame Kyjivo civilius gyventojus ir užsienio diplomatinių atstovybių darbuotojus apie būtinybę laiku palikti miestą“, – pridūrė ministerija.
Rusijos prezidentas V. Putinas paliaubas pirmą kartą pasiūlė praėjusią savaitę per pokalbį telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
Ukraina praėjusią savaitę pareiškė, kad kreipsis į Vašingtoną, norėdama gauti išsamesnės informacijos apie šį pasiūlymą.