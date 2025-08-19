 Rusijos teismas nacionalizavo Latvijos verslininko turtą

Rusijos teismas nacionalizavo Latvijos verslininko turtą

2025-08-19 13:14
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Rusijos Ivanovo srities vienas rajono teismų nacionalizavo Latvijos piliečiui Normundui Bomiui priklausiusių pusę Rusijoje registruotos bendrovės „Riga Bread“ akcijų bei pripažino Latvijos fondą „Ziedot.lv“ „ekstremistiniu“ ir uždraudė jo veiklą, skelbia Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“, remdamasi Rusijos leidiniu „Kommersant“.

Rusijos teismas nacionalizavo Latvijos verslininko turtą
Rusijos teismas nacionalizavo Latvijos verslininko turtą / Scanpix nuotr.

Patenkindamas generalinės prokuratūros ieškinį, tvirtinusios, jog N. Bomis rėmė Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir konkrečiai „Azovo“ batalioną, rugpjūčio 18-ąją teismas nurodė areštuoti jo turtą, įvertintą 1,7 mlrd. rublių (18,1 mln. eurų).

Anksčiau Rusijos generalinė prokuratūra reikalavo pripažinti „ekstremistine“ ir uždrausti šalyje kepėjų asociaciją, kurios nariai yra N. Bomis, Ukrainos pilietė Tatjana Pričodko ir jiems priklausančios dvi Kyjive įsikūrusios įmonės, teigdama, kad taip „vykdoma prieš Rusijos nacionalinius interesus nukreipta ekstremistinė veikla“.

Pasak „Kommersant“, prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, N. Bomis šį karą pasmerkė ir paskelbė nutraukiantis bet kokią veiklą Rusijoje. Jis pareikavo, kad kitą pusę „Riga Bread“ akcijų valdantis Rusijos pilietis Sergejus Sirenka įmonės veiklą sustabdytų, jos turtą parduotų, o gautas iš to pajamas pervestų į užsienio banką. Pastarasis tai padaryti atsisakė.

Šiame straipsnyje:
Rusija
nacionalizuota latvijos įmonė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų