Rusijos žiniasklaida: Pekine Xi Jinpingas pasitiko Vladimirą Putiną

Kinijos lyderis Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) trečiadienį Pekine prie Didžiosios liaudies salės pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką, rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga.
