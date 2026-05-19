Ryga nuo kitų metų dvigubins pagalvės mokestį

Toks susitarimas buvo pasiektas po to, kai Rygos investicijų ir turizmo agentūros (RITA) bei Rygos miesto tarybos atstovai susitiko su turizmo pramonės organizacijų ir verslo atstovais. Susitikimo dalyviai taip pat nustatė prioritetus, kuriems miestas skirs papildomas pajamas iš turisto mokesčio: Rygos tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, turizmo rinkodaros veikla ir verslo turizmo plėtra.
Pasak savivaldybės, užsienio turistų srautams ir toliau didelę įtaką daro geopolitinė situacija regione bei ekonominiai iššūkiai. Tuo pačiu metu Ryga konkuruoja su kaimyninių šalių sostinėmis, kurios nuo COVID-19 pandemijos pradžios į turizmo plėtrą investavo žymiai daugiau lėšų.
Šiuo metu Rygoje taikomas vienas mažiausių turisto mokesčių Europoje – 1 euras už vieną asmenį už naktį (0,89 euro plius pridėtinės vertės mokestis).
Vilniuje, Kaune ir Palangoje pagalvės mokestis šiuo metu yra 2 eurai už vieną asmenį per naktį, o keliuose kituose Europos miestuose jis yra dar didesnis. Kitos Latvijos savivaldybės taip pat palaipsniui įveda turisto mokestį. Pavyzdžiui, Kuldyga nuo šių metų įveda 1,5 euro turisto mokestį.
Rygos miesto taryba turisto mokestį įvedė 2023 metais. Tais pačiais metais mokestis buvo sumažintas iki 0,89 euro, o kartu su pridėtinės vertės mokesčiu sudaro 1 eurą.
