Dabar iniciatyvoje dalyvauja tik devynios šalys, palyginti su 18 praėjusiais metais, leidiniui sakė Čekijos prezidentas, buvęs NATO karininkas Petras Pavelas.
„Iniciatyva vis dar veikia, tačiau naujas sunkumas yra tas, kad finansiškai prisideda tik maždaug devynios valstybės narės“, – sakė P. Pavelas.
Šis klausimas kelia susirūpinimą dėl naštos pasidalijimo ir projekto, kurį pradėjo ankstesnė proeuropietiška Čekijos vyriausybė, tvirtai remiant P. Pavelui, ateities.
Nuo 2024 metų Praha prižiūrėjo daugiau nei 4 mln. stambaus kalibro artilerijos sviedinių tiekimą Kyjivui, siekiant padėti papildyti Ukrainos atsargas ir palaikyti jos gynybą nuo Rusijos invazijos.
P. Pavelo biuras atsisakė nurodyti, kurios šalys pasitraukė iš iniciatyvos. Vienas Vakarų kariškis leidiniui „Financial Times“ sakė, kad Vokietija ir kai kurios Šiaurės šalys toliau dalyvauja, tačiau „kai kurios šalys dabar jaučia, kad keista mokėti už tai, ko net tinkamai nepalaiko vadovaujančios šalies valdantieji politikai“.
Į premjero kėdę grįžęs A. Babišas žadėjo neversti Čekijos piliečių mokėti už ginklus Ukrainai.
P. Pavelas sakė, kad iniciatyvos ateitis turėtų būti aptarta liepą vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje.