Sakartvele rasta 200 metų senumo vynų kolekcija, kurios dalis siejama su Stalinu ir Napoleonu

Praėjusią savaitę Sakartvelo sostinėje buvo pristatyta dviejų šimtmečių senumo 20 tūkst. retų vyno butelių kolekcija, kurios dalis siejama su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir sovietų diktatoriumi Josifu Stalinu.
Istoriniame rūsyje saugomą kolekciją pristatė Sakartvelo nacionalinė vyno agentūra, įvardijusi ją kaip svarbų šalies vyno paveldo atradimą, galintį sudominti tarptautinius kolekcininkus, istorikus ir aukcionų namus.
Kolekcijoje sukaupti aukščiausios kokybės kartveliški bei užsienietiški vynai ir stiprieji gėrimai, kurių amžius siekia daugiau nei 200 metų, įskaitant butelius, „susijusius su asmeninėmis Napoleono Bonaparto, Josifo Stalino ir kitų istorinių asmenybių kolekcijomis“, teigiama agentūros pranešime.
Ji plačiau nekomentavo ryšio su Napoleonu ar Stalinu – Sakartvele gimusiu sovietų diktatoriumi.
Tikimasi, kad dabar ekspertai identifikuos butelius, nustatys jų kilmę ir įvertins istorinę bei komercinę kolekcijos vertę, pridūrė agentūra.
„Eksponuojami pavyzdžiai gali tapti svarbiais lotais didžiuosiuose tarptautiniuose aukcionuose“, – rašoma pranešime.
Kolekcija, esanti XIX amžių menančioje Tbilisio vyno gamykloje, kurią finansavo kartvelų filantropas ir pramonininkas Davidas Saradžišvilis, „pabrėžia Sakartvelo, kaip vyno lopšio, svarbą“, žurnalistams sakė žemės ūkio ministras Davidas Songulašvilis.
Prie Juodosios jūros esanti šalis teigia turinti seniausias pasaulyje vyno gamybos tradicijas.
Archeologai rado vyno gamybos įrodymų dabartinio Sakartvelo teritorijoje, siekiančių 8 tūkst. metų, o vyno kultūra yra itin svarbi šalies nacionaliniam identitetui.
2013 metais Jungtinių Tautų kultūros agentūra UNESCO į Nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtraukė tradicinį Sakartvelo vyno gamybos kvevrių metodu būdą, kai naudojami dideli žemėje užkasami moliniai indai.
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