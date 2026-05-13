Senatas pritarė Trumpo kandidato į FED vadovus paskyrimui į valdybą

Senatas 51 balsu už ir 45 balsais prieš patvirtino K. Warsh paskyrimą į valdybą 14 metų kadencijai, o balsavimo rezultatai iš esmės atitiko partijų pozicijas. Senatas surengs atskirą balsavimą dėl K. Warsho patvirtinimo FED vadovu. Jis perims šias pareigas iš dabartinio pirmininko Jerome'o Powello, kurio kadencija baigiasi šios savaitės pabaigoje.
D. Trumpas dažnai įžeidinėjo ir kritikavo J. Powellą bei reikalavo, kad centrinis bankas greičiau mažintų palūkanų normas, nepaisant didelių ekonominių sunkumų.
Antradienį paskelbti duomenys parodė, kad metinė infliacija JAV balandį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023 metų ir išaugo iki 3,8 proc., nes smarkiai augo energijos ir maisto kainos.
K. Warsh palaikė palūkanų normų mažinimą, nepaisant to, kad kainų augimas jau kelerius metus viršijo FED nustatytą ilgalaikį 2 proc. tikslą. JAV darbo rinka taip pat rodė silpnumo požymių: nedarbas išliko stabilus, tačiau darbo vietų skaičiaus augimas kelis mėnesius svyravo tarp mažėjimo ir augimo.
Antradienį komentuodamas naujausius infliacijos duomenis D. Trumpas pareiškė, kad jo politika duoda rezultatų ir kad sparčiai auganti infliacija yra tik laikinas reiškinys, susijęs su JAV ir Izraelio karu prieš Iraną.
„Mūsų infliacija yra tik trumpalaikė, – žurnalistams sakė jis. – Kai tik šis karas baigsis, o tai neužtruks ilgai, naftos kainos pradės kristi.“
Paklaustas, ar amerikiečių finansinė padėtis skatina jį sudaryti taikos susitarimą su Iranu, D. Trumpas atsakė ryžtingai: „Nė kiek. Vienintelis dalykas, kuris man svarbus, kai kalbu apie Iraną: jie negali turėti branduolinio ginklo. Aš nemąstau apie amerikiečių finansinę padėtį, nemąstau apie nieką.“
Naujausi komentarai