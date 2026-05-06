Šiaurės Korėja iš konstitucijos išbraukė nuorodą į Korėjų susivienijimą

Naujausioje konstitucijos versijoje, kuria spaudos konferencijoje pasidalijo Pietų Korėjos susivienijimo ministerija, nebeliko nuostatos, teigiančios, kad Šiaurės Korėja „kovoja už tėvynės susivienijimą“.
Tai matoma kaip Pchenjano sprendimas labiau akcentuoti siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu.
Tai įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas kovą sakytoje politinėje kalboje pavadino Pietų Korėją „priešiškiausia valstybe“.
Pataisytoje konstitucijoje, kuri, kaip nurodoma dokumente, buvo priimta kovą, taip pat įtraukta nauja nuostata, apibrėžianti Šiaurės Korėjos teritoriją.
Naudojant oficialų Pietų Korėjos pavadinimą, joje teigiama, kad ji apima teritoriją, šiaurėje besiribojančią su Kinija ir Rusija, „ir Korėjos Respublika pietuose“.
Šiaurės Korėja „visiškai neleidžia jokio kėsinimosi į jos teritoriją“, priduriama dokumente.
Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas yra raginęs surengti derybas su Šiaurės Korėja be jokių išankstinių sąlygų, sakydamas, kad šalims lemta „pražydinti taikos gėles“.
Tačiau Šiaurės Korėja neatsakė į jo administracijos pasiūlymus ir ne kartą pavadino Pietų Korėją savo „priešiškiausiu“ priešininku.
Kim Jong Unas pažadėjo stiprinti savo branduolines pajėgas, o Pchenjanas balandį atliko keturis raketų bandymus – daugiausiai per daugiau nei dvejus metus.
Pchenjanas taip pat suartėjo su Rusija, siųsdamas karius ir artilerijos sviedinius, kad paremtų jos invaziją į Ukrainą.
Naujausi komentarai