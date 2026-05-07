Šiaurės Korėja teigia, kad jos niekaip nesaisto Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis

Pchenjanas 2003 m. pasitraukė iš NPT, kuri draudžia jos nebranduolinėms valstybėms narėms įsigyti ar kurti branduolinius ginklus.
Ketvirtadienį KCNA paskelbtame pareiškime JT atstovas Kim Songas teigė, kad Vakarų šalių spaudimas Šiaurės Korėjai siekiant priversti Pchenjaną „vykdyti sutarties įsipareigojimus yra šiurkštus sutarties dvasios pažeidimas ir visiškas tarptautinės teisės tikslo bei principų nepaisymas“.
„Aš griežtai smerkiu ir atmetu tam tikrų šalių, įskaitant JAV, banditiškus ir begėdiškus veiksmus, kurie prieštarauja KLDR realistiškam bei teisingam branduolinių ginklų įsigijimui teisėtais būdais ir jos, kaip suverenios valstybės, prigimtinių gynybos teisių įgyvendinimui“, – pridūrė Kimas, pavartodamas Šiaurės Korėjos oficialaus pavadinimo santrumpą.
Šis pareiškimas buvo paskelbtas tuo metu, kai Niujorke, JT būstinėje, vyksta 11-oji NPT peržiūros konferencija.
Pchenjanas ir toliau reguliariai atlieka raketų bandymus ir plėtoja savo branduolinę programą – šio kurso Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas laikosi nepaisydamas šaliai taikomų tarptautinių sankcijų.
Naujausi komentarai