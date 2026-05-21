Siekdamas sustiprinti ryšius, Vengrijos premjeras lankėsi Vienoje

P. Magyaras Vienoje lankėsi Austrijos kanclerio Christiano Stockerio kvietimu. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąją užsienio kelionę naujame poste.
Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųstų atitinkamą signalą, sakė P. Magyaras.
Vienos ir Budapešto santykius šiuo metu temdo su aplinkosauga susijęs ginčas. Austrijos sienos pusėje esančiuose karjeruose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto, ir naudojamos regione.
Dėl to Vengrijoje nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė P. Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos.
P. Magyaro patarimai dėl populizmo
P. Magyaras kartu su savo centro dešiniąja partija „Tisza“ balandžio mėnesį vykusiuose Vengrijos parlamento rinkimuose iškovojo dviejų trečdalių daugumą ir įveikė 16 metų valdžioje išbuvusį dešinįjį populistą Viktorą Orbaną.
45-erių politikas rekomendavo artumą su piliečiais kaip vaistą nuo populizmo ir ekstremizmo.
„Tai gana paprasta: politika turi būti apie žmones“, – spaudos konferencijoje Vienoje sakė jis.
„Neužtenka „Facebook“ įrašų ir spaudos konferencijų. Reikia eiti pas žmones“, – tikino premjeras.
P. Magyaras dalį savo rinkiminės kampanijos vykdė iš 30 metų senumo furgono ir per dvejus metus aplankė daugiau kaip 700 Vengrijos savivaldybių.
„Kai žmonės pajaučia, kad esate nuoširdūs, jie už jus balsuoja“, – pridūrė jis.
Naujasis ministras pirmininkas paskelbė apie sisteminį krypties keitimą po V. Orbano autoritarinės vyriausybės, kuri sugriovė teisinės valstybės principą šalyje, valdymo laikotarpio.
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