Skiriamuosius raštus JAV prezidentui įteikęs Lietuvos ambasadorius dėkojo už karius

Susitikimo Baltuosiuose rūmuose metu ambasadorius padėkojo JAV prezidentui už jo lyderystę stiprinant NATO aljansą bei pabrėžė JAV karių buvimo Lietuvoje svarbą atgrasymui, teigiama pranešime.
„JAV karių buvimas mūsų šalyje yra aiškus ženklas, kad jokia agresija neliks be atsako. Esame dėkingi Jungtinėms Valstijoms ir jums, prezidente D. Trumpai, už tai“, – JAV prezidentui sakė diplomatas, cituojamas pranešime.
Ambasadorius pažymėjo Lietuvos įsipareigojimą nuo kitų metų gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto, taip pat pabrėžė, jog šalis sudaro išskirtines sąlygas amerikiečių ir kitų sąjungininkų kariams vykdyti pratybas.
G. Varvuolis JAV prezidentui taip pat perdavė laišką, kur tikino, jog Lietuva išlieka ypatinga JAV partnere ir tikra drauge.
„Didžiuojamės puikia Lietuvos ir JAV strategine partneryste ir istorijoje įsišaknijusiais mūsų dvišaliais santykiais, grįstais abipusiu pasitikėjimu, tikėjimu laisve bei bendrais interesais“, – teigiama jame.
Ambasadorius pasidžiaugė sėkmingu Lietuvos ir JAV ekonominiu bendradarbiavimu, augančiais ginkluotės, suskystintų dujų iš JAV įsigijimais bei Lietuvos investicijomis JAV.
D. Trumpui perduotame laiške taip pat dėkojama JAV už ilgalaikę tvirtą paramą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei.
Tuo metu JAV prezidento ambasadoriui skirtame rašte pažymima, jog Lietuvos rodoma lyderystė gynybos stiprinime, įdėtos pastangos JAV karių paieškos operacijoje Pabradėje, bendras saugumo ir gynybos svarbos suvokimas yra viltis sėkmingai tęsti bendradarbiavimą, paremtą bendrais interesais.
D. Trumpas rašte taip pat pasidžiaugė dvišaliais prekybos santykiais bei dar didesnio Lietuvos-JAV energetinio bendradarbiavimo potencialu, teigiama rašte.
Amerikiečių žiniasklaida šią savaitę paskelbė, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.
Galutinį sprendimą dėl to turės priimti amerikiečių parlamentas.
Lietuva JAV paramą iš minėtos programos iš esmės gauna per Baltijos saugumo iniciatyvą, veikiančią nuo 2020-ųjų.
Krašto apsaugos minisiterija teigia, kad kiekvienais metais iš JAV specialios programos skiriama suma skiriasi, bet vidutiniškai siekia apie 60 mln. eurų per metus.
Sprendimas dėl paramos nutraukimo bręsta JAV šiuo metu taip pat peržiūrint pajėgų dislokavimą pasaulyje, baiminantis, kad dalis JAV karių gali būti išvesti iš Europos.
Lietuvos pareigūnai tvirtina, kad šie du procesai nėra susiję.
(be temos)
(be temos)