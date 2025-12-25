 Trumpas Kalėdų išvakarėse užsipuolė „kairiuosius radikalus“

Trumpas Kalėdų išvakarėse užsipuolė „kairiuosius radikalus“

2025-12-25 10:21
Karolis Broga (AFP)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Kalėdų išvakarėse užsipuolė Demokratų partiją, jos narius išvadindamas „kairiaisiais radikalais padugnėmis“.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.

Kalėdų išvakares respublikonas D. Trumpas praleido savo Mar-a-Lago rezidencijoje. Ten jis telefonu kalbėjosi su vaikais, kurie Šiaurės Amerikos aerokosminės gynybos vadovybės (NORAD) pagalba stebėjo Kalėdų senelio judėjimą žemėlapyje.

Prezidentas taip pat perdavė linkėjimus JAV kariams įvairiose pasaulio vietose.

Tačiau Demokratų partijos atžvilgiu jis nebuvo toks draugiškas.

„Linksmų Kalėdų visiems, įskaitant padugnes kairiuosius radikalus, kurie daro viską, ką gali, kad sunaikintų mūsų šalį, bet jiems labai nesiseka“, – D. Trumpas paskelbė savo socialinėje platformoje „Truth Social“.

„Nebeturime atvirų sienų, vyrų moterų sporte, transseksualų visiems ar silpnos teisėsaugos. Turime rekordines akcijų rinkas ir pensijų fondus, mažiausią nusikalstamumą pastaraisiais dešimtmečiais, jokios infliacijos ir, kaip vakar paskelbta, 4,3 proc. BVP – 2 procentiniais punktais geresnį nei tikėtasi“, – teigė D. Trumpas.

D. Trumpas užsipuolė opoziciją, kuri kritikavo jo administraciją dėl augančių pragyvenimo išlaidų JAV. Komercijos departamentas neseniai paskelbė, kad JAV ekonomika trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo 4,3 proc., o tai buvo didžiausias BVP augimas per du metus.

Tačiau ataskaitoje taip pat nurodoma, kad vartotojų kainų indeksas išaugo 3,4 proc., o tokia infliacija buvo kur kas aukštesnė nei 2 proc., kuri buvo užfiksuota antrąjį metų ketvirtį.

Be to, praėjusią savaitę demokratai kritikavo Teisingumo departamentą dėl to, kad šis neskubėjo paskelbti tūkstančius įrašų iš nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino bylos, o kai ją paskelbė, didelė dalis informacijos buvo užtušuota.

