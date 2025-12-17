Trumpo reitingai – mažesni nei bet kada

Nauja transliuotojo „NBC News“ ir bendrovės „SurveyMonkey“ praėjusį savaitgalį atlikta apklausa parodė, kad D. Trumpo populiarumo rodiklis, balandį siekęs 26 proc. dabar sumažėjo iki 21 proc. Ji taip pat parodė, kad respublikonų, kurie tvirtai pritaria D. Trumpui, procentas sumažėjo nuo 78 proc. iki 70 proc.
Tuo tarpu kitose pastaraisiais mėnesiais atliktose apklausose D. Trumpo populiarumas svyravo nuo 18 proc. (AP-NORC) iki 22 proc. („Fox News“).
Tiesa, praėjusį mėnesį transliuotojų NPR ir „PBS News“ užsakyta ir Maristo universiteto atlikta apklausa parodė, kad D. Trumpo reitingai yra šiek tiek aukštesni – 26 proc. Skirtingai nuo kitų apklausų, šis reitingas buvo aukštesnis nei tie, kurie Maristo universiteto apklausose buvo fiksuojami didžiąją dalį pirmosios D. Trumpo kadencijos.
Tačiau tai vis tiek buvo naujas antrosios kadencijos antirekordas ir toks reitingas iš tiesų priminė tą, kuris buvo po 2021 m. sausio 6 d. riaušių prie JAV Kongreso rūmų, kai D. Trumpo populiarumas nukrito iki naujo minimumo.
Reikia paminėti, kad D. Trumpui prasti visuomenės apklausų rezultatai nėra naujiena. Tačiau dėl savo rinkėjų bazės dydžio ir jų atsidavimo jis visada sugebėdavo išlaikyti politinę galią, todėl respublikonai negali prieštarauti jo veiksmams ar jį kritikuoti.
Tačiau dabar D. Trumpui gresia pavojus, kad respublikonai ims jį laikyti nevykėliu ir nebesibaimins politinių pasekmių, jei nutrauktų su juo ryšius.
CNN teigimu, tai, kad D. Trumpą tvirtai palaiko vos 1 iš 5 amerikiečių, nereiškia, kad respublikonai staiga nusisuks nuo prezidento. Tačiau tai rodo, kad ištikimų rėmėjų jis turi mažiau nei bet kada.
