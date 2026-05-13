Slovakija saugumo sumetimais trumpam uždarė sieną su Ukraina

Pasienio policija socialiniuose tinkluose informavo, kad pasienio postai buvo uždaryti maždaug dvi valandas, o vėliau vėl atidaryti.
Muitinės administracija anksčiau paskelbtame pareiškime nurodė, kad „saugumo sumetimais visi pasienio punktai pasienyje su Ukraina yra uždaromi (...) iki atskiro pranešimo“.
Ukrainos Užhorodo miestas patyrė didžiausią Rusijos oro ataką nuo jau penktus metus besitęsiančio karo pradžios; buvo pranešama apie dronus ir sprogimus.
„Mes toliau labai atidžiai stebime situaciją“, – pranešė Slovakijos policija.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Rusija per trečiadienį dieną surengtas atakas prieš Ukrainą paleido mažiausiai 800 dronų ir per šiuos smūgius žuvo mažiausiai šeši žmonės.
Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras (Pėteris Madjaras) pareiškė, kad jo vyriausybė „griežčiausiai smerkia“ Rusijos atakas, paveikusias ir netoli jo šalies sienos esančius rajonus, kuriuose gyvena vengrų kalba kalbanti mažuma.
Jis pranešė, kad ketvirtadienio rytą į Užsienio reikalų ministeriją bus iškviestas Rusijos ambasadorius Vengrijoje.
Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban taip pat „griežtai pasmerkė“ Rusijos atakas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše ji išreiškė viltį, kad niekas nebuvo sužeistas.
Maskva Ukrainos miestus atakuoja jau daugiau nei ketverius metus, tačiau didelio masto dronų ir raketų atakas Rusija paprastai rengia naktį.
