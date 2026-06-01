„S&P Global“ patvirtino Latvijos kredito reitingą A

Kaip nurodo agentūra, sprendimas patvirtinti reitingą grindžiamas Latvijos vykdoma politika, ribojančia makroekonominį disbalansą, taip pat agentūros prognozėmis, kad vyriausybė ir toliau vykdys griežtą fiskalinę politiką, kontroliuodama biudžeto deficito ir valstybės skolos lygį. Agentūra tikisi, kad tvirtas ekonominės politikos pagrindas išliks ir po parlamento rinkimų, kai naujajai vyriausybei teks priimti svarbius sprendimus fiskalinės politikos srityje, siekiant užtikrinti numatytą gynybos išlaidų augimą artimiausiais metais.
„S&P Global“ pažymi, kad Latvijoje vyrauja platus sutarimas dėl pagrindinių vidutinės trukmės politinių tikslų, ypač užsienio politikos, saugumo ir gynybos stiprinimo srityse. Agentūra pabrėžia, kad Latvijos priimtos priemonės valstybės saugumui ir gynybai stiprinti bei glaudus bendradarbiavimas su NATO padeda sumažinti galimą saugumo rizikos poveikį.
„S&P Global“ prognozuoja, kad šiais metais Latvijos ekonomika augs 2 proc., o 2027-2029 metais ekonomikos augimo tempas vidutiniškai paspartės iki 2,4 proc. Agentūra pažymi, kad valstybės investicijos į infrastruktūrą ir gynybą, taip pat darbo užmokesčio augimas sudaro tvirtą pagrindą vidaus paklausai didėti, tačiau energijos išteklių kainų augimas dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose padidins infliaciją ir gali neigiamai paveikti eksportą.
„S&P Global“ prognozuoja, kad Latvijos biudžeto deficitas padidės nuo 2,5 proc. BVP pernai iki daugiau nei 4 proc. 2028 metais, o tai daugiausia lems gynybos išlaidų augimas iki 5 proc. BVP.
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