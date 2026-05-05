Švedija kurs naują žvalgybos agentūrą

Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje, dalis.
Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba (UND) ir pradės veiklą 2027 metais, per spaudos konferenciją sakė užsienio reikalų ministrė Maria Malmer Stenergard.
„Vykstant karui Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai bei nuolat pritaikyti įvairias technines sistemas yra tokie pat svarbūs kaip ir pažangios ginklų sistemos“, – žurnalistams sakė M. M. Stenergard ir pridūrė, kad naujoji tarnyba bus panaši į Jungtinės Karalystės (JK) MI6.
Švedija jau turi karinės žvalgybos tarnybą – Karinės žvalgybos ir saugumo tarnybą (MUST), atsakingą už kovą su grėsmėmis iš užsienio, taip pat nekarinę Švedijos saugumo tarnybą (SAPO), kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
M. M. Stenergard teigė, kad naujoji tarnyba perims dalį MUST atsakomybių ir glaudžiai bendradarbiaus su Švedijos ginkluotosiomis pajėgomis bei SAPO, taip pat su Nacionaline gynybos radijo įstaiga (FRA), kuriai pavesta vykdyti elektroninę žvalgybą.
Po Rusijos invazijos į Ukrainą Šiaurės šalis atsisakė du šimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO, o M. M. Stenergard pažymėjo, kad kaip sąjungininkė Švedija susiduria su „naujais lūkesčiais“.
„Dabar plėtodami savo žvalgybos struktūrą, taip pat būsime geriau suderinti su struktūromis, kurios egzistuoja NATO ir tarp mūsų sąjungininkų“, – sakė ji.
Naujajai agentūrai bus pavesta nustatyti „išorines grėsmes Švedijai“.
„Jos veikla bus vykdoma renkant, apdorojant ir analizuojant informaciją“, – sakė M. M. Stenergard.
Įstatymo projektas siunčiamas Teisėkūros tarybai, kuri nagrinėja įstatymų projektus, o vyriausybė išplatintame pranešime teigė planuojanti jį pateikti parlamentui birželį.
Naujausi komentarai