Švedijos žvalgyba įtaria du asmenis, eksportavusius pramonės gaminius į Rusiją

Švedijos saugumo tarnybos (SAPO) pareiškime sakoma, kad du įtariamieji praėjusią savaitę buvo suimti ir abu yra sulaikyti. Ji pridūrė, kad dėl šių suėmimų Pietų ir Vakarų Švedijoje buvo atliktos kelios kratos.
„Saugumo tarnyba atliko kelias operacijas ir kratas namuose, o šiuo metu vyksta išsamus tyrimas“, – teigė SAPO.
Remiantis teismo dokumentais, įtariami „sunkūs sankcijų pažeidimai“, manoma, buvo įvykdyti nuo 2025 m. birželio iki 2026 m. gegužės mėnesio.
Visuomeninis transliuotojas SVT pranešė, kad įtariami nusikaltimai susiję su „pramonės produktais“, o galutinis vartotojas, kaip manoma, buvo Rusijos karo pramonė.
„Šio tipo nusikaltimas dažnai apima kelis etapus ir kelis tarpininkus. Priežastis paprasta – dalyvaujantys asmenys bando nuslėpti savo dalyvavimą ir sumažinti atsekamumą“, – teigė Christofferis Wedelinas, SAPO operacijų vadovo pavaduotojas.
Prokuroras Carlas Mellbergas praėjusią savaitę atskirame pareiškime teigė, kad intensyviai vykdomas tyrimas, kaltinimai turi būti pateikti iki birželio 5 dienos.
Sankcijos buvo įvestos po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais. SAPO pabrėžė, kad Švedijos įstatymai buvo sugriežtinti, siekiant patraukti baudžiamojo atsakomybėn už mėginimus, bendrininkavimą ir kurstymą pažeisti sankcijas.
Naujausi komentarai