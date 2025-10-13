Trumpas įspėjo Rusiją: ar jie nori, kad „Tomahawk“ imtų skristi link jų

Kalbėdamas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pakeliui į Artimuosius Rytus, sekmadienį vakare D. Trumpas sakė, kad aptars šį klausimą su Maskva ir paklaus: „Ar jie [Rusija] nori, kad „Tomahawk“ imtų skristi link jų? Nemanau.“
D. Trumpas paaiškino, kad JAV parduotų raketas ne tiesiogiai Ukrainai, o NATO šalims, kurios vėliau galėtų jas perduoti Kyjivui.
Jis pridūrė, kad galėtų pasakyti Rusijos pareigūnams: „Jei šis karas nebus sureguliuotas, nusiųsiu jiems „Tomahawks“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pastarosiomis savaitėmis ne kartą prašė „Tomahawk“ raketų. Didžiausias jų nuotolis – 2 500 kilometrų – leistų Ukrainai smogti tokiems taikiniams, kaip naftos perdirbimo gamyklos, net ir azijinėje Rusijos dalyje.
D. Trumpas apibūdino „Tomahawk“ kaip „neįtikėtiną“ ir „labai puolamąjį“ ginklą, pridurdamas: „Ir, tiesą sakant, Rusijai to nereikia“. Jis sakė, kad planuoja aptarti šį klausimą su Maskva ir taip pat informavo V. Zelenskį.
Nors tokį pristatymą pavadino „nauju agresijos žingsniu“, D. Trumpas sakė, kad verta svarstyti tokią galimybę, nes jis nori, kad karas baigtųsi.
Prieš D. Trumpui išsakant šias pastabas, V. Zelenskis sakė, kad jis ir JAV prezidentas telefoninio pokalbio metu kalbėjosi apie oro gynybos sistemas „Patriot“ ir „Tomahawks“.
V. Zelenskis „Telegram“ tinkle rašė, kad Rusija yra susirūpinusi dėl galimo JAV „Tomahawks“ pristatymo ir kad toks spaudimas galėtų priartinti taiką. Jis nepatvirtino, ar buvo susitarta dėl kokių nors konkrečių veiksmų.