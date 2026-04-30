Trumpas: JAV gali sumažinti karių skaičių Vokietijoje

Tai jis sakė kilus ginčui su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) dėl karo Irane.
„Jungtinės Valstijos tiria ir peržiūri galimą karių skaičiaus Vokietijoje sumažinimą, o sprendimas bus priimtas per artimiausią trumpą laiką“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
Kongreso tyrimų tarnybos duomenimis, 2024 metais JAV Vokietijoje dislokavo daugiau nei 35 tūkst. karių, nors dabar manoma, kad šis skaičius yra didesnis, o Vokietijos žiniasklaida teigia, kad jis siekia beveik 50 tūkstančių.
Per abi savo kadencijas D. Trumpas ne kartą grasino sumažinti JAV karių skaičių Vokietijoje ir kitose Europos sąjungininkėse, kritikuodamas NATO aljansą.
Tačiau dabar atrodo, kad Vašingtonas yra pasiryžęs nubausti sąjungininkus, kurie neparėmė JAV ir Izraelio karo Irane arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų svarbiame Hormuzo sąsiauryje.
Likus kelioms valandoms iki D. Trumpo įrašo apie karių skaičių Vokietijoje, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) telefonu kalbėjosi su Vokietijos užsienio reikalų ministru Johannu Wadephuliu (Johanu Vadefuliu).
M. Rubio ir J. Wadephulis aptarė Iraną ir laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje svarbą, sakė Valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas (Tomis Pigotas).
F. Merzas tapo D. Trumpo pykčio taikiniu po to, kai anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Iranas „žemina“ Vašingtoną prie derybų stalo.
Antradienį D. Trumpas sakė, kad F. Merzas „mano, jog Iranui turėti branduolinį ginklą yra gerai. Jis nežino, ką kalba!“
Vokietijos lyderis trečiadienį sumenkino ginčą, tvirtindamas, kad jie vis dar palaiko gerus santykius.
„Mano požiūriu, asmeniniai santykiai tarp Amerikos prezidento ir manęs išlieka tokie pat geri kaip ir anksčiau“, – spaudos konferencijoje Berlyne sakė F. Merzas.
Vokietijos vadovas teigė nuo pat pradžių išreiškęs abejonių dėl JAV ir Izraelio karo Irane, pridurdamas: „Mes Vokietijoje ir Europoje labai kenčiame nuo pasekmių.“
Atrodo, kad Vašingtonas svarsto ir kitas atsakomąsias priemones prieš Vakarų sąjungininkus, kurie nepadėjo kovoje su Iranu.
Praėjusią savaitę pasirodė pranešimų, kad Jungtinės Valstijos svarsto galimybę pabandyti sustabdyti Ispanijos narystę NATO ir kad gali peržiūrėti savo poziciją dėl Jungtinės Karalystės (JK) kontroliuojamų Folklando salų.
Vėliau Vašingtonas pakartojo savo neutralumą dėl ginčijamo Folklando salų suvereniteto tarp Buenos Airių ir Londono, kurios 1982 metais kariavo trumpą, bet kruviną karą dėl šio salyno, kurį laimėjo JK.
Naujausi komentarai