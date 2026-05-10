Trumpas: JAV prireiktų dviejų savaičių smogti visiems taikiniams Irane

Praėjusią savaitę įrašytame interviu su nepriklausoma žurnaliste Sharyl Attkisson (Šaril Atkison) jis taip pat pavadino NATO „popieriniu tigru“ ir apkaltino Vašingtono sąjungininkus nepadėjus kampanijoje prieš Teheraną.
Šie komentarai pasirodė po pranešimų, kad Teheranas atsakė į naujausią JAV pasiūlymą užbaigti konfliktą, prasidėjusį vasario 28 dieną JAV ir Izraelio smūgiais Iranui.
„Jie yra kariniu požiūriu nugalėti. Savo galvose jie galbūt to nežino. Bet aš manau, kad žino, – interviu sakė D. Trumpas. – Tai nereiškia, kad su jais baigta.“
Jis užsiminė, kad JAV kariuomenė galėtų „tęsti dar dvi savaites ir susitvarkyti su kiekvienu taikiniu“.
„Turime tam tikrų taikinių, kurių norėjome, ir tikriausiai įvykdėme 70 proc. jų, bet turime ir kitų taikinių, kuriems galėtume smogti“, – kalbėjo JAV vadovas.
„Bet net jei to nepadarytume, žinote, tai būtų tik paskutiniai potėpiai“, – sakė D. Trumpas.
Kalbėdamas apie NATO, jis sakė, kad Aljansas „pasirodė esąs popierinis tigras. Jų nebuvo ten, kad padėtų.“
