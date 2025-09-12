Trumpas, minėdamas rugsėjo 11-ąją Niujorko „Yankees“ rungtynėse, sulaukė įvairių reakcijų

Valdžios institucijos įrengė prezidentui apsauginį stiklą prie stadiono „Yankee“ viršutinio lygio ložės, priklausančios Steinbrennerių (Steinbrenerių) šeimai, kuriai priklauso „Yankees“.
Kostiumą vilkėjęs D. Trumpas sėdėjo šalia „Yankees“ komandos prezidento Randy Levine'o ir kalbėjosi su juo per visas rungtynes, nors kartais sėdėdavo ir pats sau. Per himną prezidentas buvo rodomas stadiono ekrane ir sulaukė vienų žiūrovų pykčio ir kitų žiūrovų plojimų.
Kai pirmojo kėlinio pabaigoje „Yankees“ žaidėjas Aaronas Judge'as pelnė tašką, D. Trumpas atsistojo ir plojo, kaip ir jo palydos nariai, tarp kurių buvo generalinė prokurorė Pam Bondi ir Lee Zeldinas, buvęs Atstovų Rūmų narys iš Niujorko, dabar vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūrai.
Per antrą kėlinį buvo paskelbta apie D. Trumpo dalyvavimą ir jis ilgą laiką buvo rodomas dideliame ekrane skambant dainai „Hail to the Chief“. Jis šypsojosi ir kėlė į viršų kumštį. Iš pradžių pasigirdo nepritarimo šūksniai, bet galiausiai daugelis minioje ėmė džiūgauti.
Sugriežtintas saugumas
Prezidento vizitas visuomet reiškia papildomą apsaugą sporto renginiuose, tačiau saugumo priemonės buvo dar labiau sugriežtintos po to, kai trečiadienį Jutoje buvo nužudytas konservatorių aktyvistas ir artimas D. Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas.
Kai anksčiau ketvirtadienį D. Trumpas dalyvavo rugsėjo 11-osios minėjimo ceremonijoje Pentagone, valdžios institucijos, imdamosi papildomų atsargumo priemonių, ceremoniją perkėlė į vidų.
D. Trumpo dalyvavimas priminė prezidento George'o W. Busho prieš 24 metus surengtą iškilmingą pirmąjį metimą, kai „Yankees“ žaidė su Arizonos „Diamondbacks“ 2001 metų Pasaulio serijoje. Ta akimirka tapo nacionalinio atsparumo simboliu po vos keliomis savaitėmis anksčiau įvykdytų išpuolių.
D. Trumpas išėjo netrukus po septinto kėlinio pertraukėlės, kurios metu, kaip tradiciškai būna per „Yankees“ rungtynes rugsėjo 11 dieną, be „Take Me Out to the Ballgame“ buvo giedama „God Bless America“. D. Trumpas tris kartus iš eilės buvo parodytas dideliame ekrane, o diktorius pasakė „Sveiki sugrįžę, 45-asis ir 47-asis prezidente iš Niujorko“ ir padėkojo D. Trumpui.
Tarp beveik 41 tūkst. žiūrovų minios Bronkse tai paskatino šūksnius „JAV! JAV!“ ir D. Trumpo pavardės skanduotes. Minioje buvo ir tokių, kurie reiškė nepritarimą prezidentui, o jų šūksniai kaskart, kai buvo rodomas D. Trumpas, skambėjo vis garsiau.
Prieš prasidedant rungtynėms D. Trumpas užsuko į „Yankee“ klubo drabužinę. Jis paspaudė rankas žaidėjams ir komandos darbuotojams bei papasakojo apie tai, kad daugelį metų buvo artimas su velioniu ilgamečiu „Yankees“ savininku George'u Steinbrenneriu. Kalbėdamas apie tai, kaip anksčiau lankydavosi rungtynėse su G. Steinbrenneriu, jis paminėjo: „Kiekvieną kartą, kai ateidavau, mes laimėdavome.“
„Manote, kad buvo lengva sėdėti su juo per rungtynes? Nebuvo. Tai buvo žiauru. Bet jis laimėjo, ir jūs laimėsite“, – sakė prezidentas.
Visuose stadiono įėjimuose buvo įrengti metalo detektoriai, budėjo Slaptosios tarnybos agentai, kai kurie – su tarnybiniais šunimis, o danguje skraidė Niujorko policijos departamento sraigtasparniai.
Lankosi sporto renginiuose
Valdžios institucijos atidarė vartus likus trims valandoms iki pirmojo metimo, o ilgos eilės pradėjo formuotis dar anksčiau, nors didžioji dalis minios į stadioną pateko sklandžiai. „Yankees“ teigė, kad bilietų turėtojai „primygtinai raginami atvykti kuo anksčiau“. Slaptoji tarnyba taip pat prašė sirgalių palikti savo krepšius namuose.
Greičiau judančios eilės buvo kitoks atvejis nei praėjusį savaitgalį, kai D. Trumpas pasirodė atvirojo JAV teniso čempionato vyrų finale Kvinse. Tuomet susidarė pakankamai ilgos eilės, todėl kai kurie sirgaliai į savo vietas pateko tik praėjus daugiau nei valandai nuo mačo pradžios, nors organizatoriai pradžią atidėjo pusvalandžiui.
Šis „Yankees“ mačas yra aštuntas svarbus D. Trumpo sporto renginys nuo sausio, kai jis grįžo į Baltuosius rūmus. Jis dalyvavo amerikietiškojo futbolo rungtynėse „Super Bowl“ Naujajame Orleane, automobilių lenktynėse „Daytona 500“, JAV mišrių kovos menų lygos UFC kovose Majamyje ir Niuarke Naujajame Džersyje, NCAA imtynių čempionate Filadelfijoje, FIFA pasaulio klubų taurės finale Ist Raderforde Naujajame Džersyje ir praėjusį savaitgalį įvykusiose atvirojo JAV teniso čempionato rungtynėse.
„Yankee“ stadiono švieslentėje virš Amerikos vėliavos ir raudonos, baltos ir mėlynos spalvų juostos su užrašu „2001 metų rugsėjo 11-oji, mes nepamiršime“ buvo projektuojamas didelis „Major League Baseball“ logotipas.
Didelė Amerikos vėliava ir mažesnės visų 30 beisbolo komandų vėliavos stadione buvo nuleistos iki pusės stiebo, D. Trumpui išleidus atitinkamą įsaką C. Kirkui pagerbti.
D. Trumpas gimė Niujorko Kvinso rajone ir nors pastaraisiais metais gyveno Floridoje, Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolin Leavitt sakė, kad prezidentas „širdyje išlieka niujorkietis“. Vis dėlto D. Trumpo pasirodymai beisbolo rungtynėse ne visada buvo palankiai sutinkami sirgalių.
Per savo pirmąją kadenciją 2019 metais D. Trumpas bandė nepastebimai pasirodyti, kai Vašingtono „Nationals“ komanda Pasaulio serijos rungtynėse priėmė Hiustono „Astros“, tačiau buvo sutiktas nepritarimo šūksniais, kai buvo parodytas per stadiono didįjį ekraną. Buvo net skanduojama „Užrakinkite jį!“.
