Trumpas paskelbė apie paramą nuo muitų nukentėjusiems ūkininkams

Respublikonas per apskritojo stalo diskusiją su žemės ūkio produkcijos gamintojais Baltuosiuose rūmuose sakė, jog imasi „labai svarbių veiksmų, siekdamas apsaugoti ir ginti Amerikos ūkininkus“.
D. Trumpas susidūrė su didėjančiu spaudimu paremti ūkininkus, kurių parama padėjo jam laimėti antrą kadenciją, bet kurie nukentėjo nuo jo drastiškų muitų poveikio.
Nuo D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį daugelis JAV ūkininkų nukentėjo nuo įvairių veiksnių, įskaitant Jungtinių Valstijų prekybos partnerių atsakomąsias priemones ir muitus importuojamoms žemės ūkyje naudojamoms prekėms.
„Mes mylime savo ūkininkus, o, kaip žinote, ūkininkams aš patinku“, – per apskritojo stalo diskusiją teigė D. Trumpas.
Pasak jo, 12 mlrd. dolerių parama ūkininkams bus finansuojama iš „palyginti nedidelės dalies“ muitų įplaukų.
Didžiąją dalį paramos sudarys vienkartinės išmokos augalininkystės ūkininkams.
Naujausi komentarai