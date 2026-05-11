Trumpas paskelbė, kad Baltarusija ir Rusija paleido kalinių iš Lenkijos ir Moldavijos

„Mes ką tik pasiekėme, kad iš Baltarusijos ir Rusijos sulaikymo įstaigų būtų paleisti trys lenkai ir du moldavai“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas, padėkodamas savo pasiuntiniui Johnui Coale‘ui už pagalbą tariantis dėl jų paleidimo.
D. Trumpas taip pat padėkojo Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai už „bendradarbiavimą ir draugystę“.
Vienas iš paleistųjų – žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53-ejų Andrzejus Poczobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje įgyvendinant kalinių mainus balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai.
„Mano draugas, Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis, praėjusį rugsėjį susitiko su manimi ir paprašė manęs padėti išvaduoti Andrzejų Poczobutą iš Baltarusijos kalėjimo“, – teigė D. Trumpas.
„Mūsų pastangomis, Poczobutas šiandien yra laisvėje. Jungtinės Valstijos laikosi įsipareigojimų savo sąjungininkams ir draugams“, – pridūrė JAV prezidentas.
A. Poczobutas yra Baltarusijos lenkų mažumos narys ir ilgą laiką dirbo autoritarinės valdžios valdomoje šalyje leidžiamam Lenkijos dienraščiui „Gazeta Wyborcza“. Jis buvo suimtas 2021 m. ir iki 2023 m. liepos buvo laikomas areštinėje, kol teismo procese, kuris plačiai vertinamas kaip politiškai motyvuotas, jam skirta aštuonerių metų kalėjimo bausmė.
Šių metų pradžioje A. Lukašenka po derybų su J. Coale‘o vadovaujama JAV delegacija paleido 250 politinių kalinių. Mainais Jungtinės Valstijos panaikino sankcijas keletui Baltarusijos įmonių ir institucijų.
