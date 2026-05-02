Trumpas paskelbė naujas sankcijas Kubos vyriausybei

Šios priemonės yra naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis, siekiant daryti didelį spaudimą Kubai, kuri patiria didžiulę ekonominę krizę po to, kai Jungtinės Valstijos nutraukė naftos tiekimą iš Venesuelos.
D. Trumpas savo vykdomajame įsake nurodė įvesiąs sankcijas asmenims, susijusiems su plačiais Kubos ekonomikos sektoriais, kuriuos valdo vyriausybė.
JAV prezidento įsake teigiama, kad sankcijos bus taikomos asmenims, kurie, kaip žinoma, „veikia arba veikė Kubos ekonomikos energetikos, gynybos ir susijusių medžiagų, metalų ir kasybos, finansinių paslaugų ar saugumo sektoriuose arba bet kuriame kitame Kubos ekonomikos sektoriuje“, kurį nustatys JAV vyriausybė.
Įsake taip pat teigiama, kad sankcijos bus taikomos Kubos pareigūnams, kurie, kaip manoma, yra susiję su „sunkių žmogaus teisių pažeidimų“ ar korupcijos atvejais.
Į sąrašą įtraukti asmenys negalės atvykti į Jungtines Valstijas, teigiama įsake.
Jame taip pat nurodoma, kad Jungtinės Valstijos taikys sankcijas visoms užsienio finansų įstaigoms, kurios turi reikalų su asmenimis, prieš kuriuos nukreiptas naujasis įsakas.
Sankcijos įvedamos nepaisant abiejų šalių žingsnių dialogo link – balandį į salą derybų buvo atvykę JAV aukšto rango pareigūnai.
Valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), Kubos kilmės amerikietis ir aktyvus Havanos kritikas, ne kartą ragino Kubą imtis esminių pokyčių.
D. Trumpas yra svarstęs galimybę perimti šią salą, kuri yra už 145 kilometrų nuo Floridos ir kuriai nuo pat Fidelio Castro (Fidelio Kastro) 1959 metų komunistinės revoliucijos beveik be pertraukų taikomas JAV prekybos embargas.
Kuba: naujosios sankcijos prilygsta kolektyvinei bausmei
Naujausios sankcijos yra „kolektyvinė bausmė“ šalies gyventojams, pareiškė Kubos užsienio reikalų ministras Bruno Rodriguezas (Brunas Rodrigesas).
„Mes kategoriškai atmetame #JAV vyriausybės neseniai priimtas vienašališkas prievartos priemones“, – parašė jis anglų kalba socialiniame tinkle „X“.
„Šie veiksmai rodo ketinimą dar kartą taikyti kolektyvinę bausmę Kubos žmonėms“, – pabrėžė jis.
Ispanų kalba paskelbtame pareiškime jis pavadino sankcijas neteisėtomis ir piktnaudžiavimu.
Dieną anksčiau M. Diazas-Canelis paragino kubiečius mobilizuotis „prieš genocidinę blokadą ir grubias imperines grėsmes mūsų šaliai“, turėdamas omenyje JAV veiksmus ir retoriką.
Mitingo metu valdžios atstovai tvirtino, kad per pastarąsias šešias savaites surinko daugiau nei šešis milijonus kubiečių parašų „už tėvynę ir už taiką“.
Tačiau oponentai abejoja parašų rinkimo metodu.
Valstybinė televizija parodė, kad tūkstančiai žmonių susirinko ir kituose Kubos miestuose.
