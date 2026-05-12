Trumpas pavadino Vance’ą ir Rubio Baltųjų rūmų „svajonių komanda“

Vis dėlto D. Trumpas aiškiai nepasakė, ką jis norėtų matyti kaip galimą įpėdinį ir kas galėtų siekti aukščiausio šalies posto. Jis taip pat aiškiai nurodė, kad tai dar nereiškia, jog „turite mano pritarimą bet kokiomis aplinkybėmis“.
D. Trumpas tokias pastabas išsakė po to, kai paragino vakarienės Baltųjų rūmų Rožių sode svečius paploti už kurį nors vyrą ad hoc populiarumo konkurse.
Kritikuodamas galimus Demokratų partijos oponentus, įskaitant buvusią viceprezidentę Kamalą Harris ir kadenciją baigiantį Kalifornijos valstijos gubernatorių Gaviną Newsomą, jis teigė, kad „yra daug gražuolių, J. D.“
„Nežinau, pavydžiu tau ir kitiems žmonėms“, – kalbėjo jis.
„Kas jis bus? Ar tai bus J. D.? Ar tai bus kažkas kitas? Nežinau“, – tvirtino D. Trumpas.
Ragindamas žmones pareikšti savo nuomonę, jis pridūrė: „Gerai, pradėkime, ar jūs pasiruošę? Kam patinka J. D. Vance’as? Kam patinka Marco Rubio?“
„Gerai, skamba kaip gera komanda. Tai buvo tobula komanda“, – sakė D. Trumpas.
„Beje, tikrai manau, kad tai yra svajonių komanda, bet tai smulkios detalės“, – pažymėjo jis.
„Tai dar nereiškia, kad turite mano pritarimą bet kokiomis aplinkybėmis“, – tęsė jis.
„Manau, kad tai skamba kaip kandidatas į prezidentus ir kandidatas į viceprezidentus“, – teigė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Pagal JAV Konstituciją D. Trumpas nebegali siekti trečios kadencijos, tačiau jis ne kartą užsiminė, kad vis tiek galėtų tai padaryti, nors tuo, regis, labiau buvo siekiama išprovokuoti kritikų pasipiktinimą.
Jis ir anksčiau skyrė liaupses J. D. Vance’ui ir M. Rubio.
K. Harris praėjusį mėnesį pareiškė, kad aktyviai svarsto galimybę dar kartą siekti prezidento posto 2028 m. Ji tapo 2024 m. Demokratų partijos kandidate į prezidentus ir šioje pozicijoje pakeitė tuometinį prezidentą Joe Bideną, kai šis nusprendė trauktis iš rinkimų kovos. Galiausiai jai teko pripažinti pralaimėjimą savo varžovui Respublikonų partijos kandidatui D. Trumpui.
Yra keletas pretendentų, galbūt galinčių tapti partijos kandidatu 2028 m., tačiau aiškaus favorito kol kas nėra.
