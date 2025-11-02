Trumpas: planas Zelenskiui „turės patikti“

„Jam jis turės patikti, o jei jis jam nepatiks, tuomet, žinote, jie tiesiog turėtų tęsti kovą“, – Ovaliajame kabinete reporteriams sakė D. Trumpas.
„Kažkuriuo metu jam teks su kažkuo sutikti“, – pridūrė JAV prezidentas.
Jis anksčiau penktadienį sakė, kad Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo administracijos pasiūlytu 28 punktų planu.
Pagal planą, kurio kopiją gavo naujienų agentūra AFP, Ukraina turėtų atiduoti dalį rytinių teritorijų Rusijai, sumažinti savo kariuomenės dydį, įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos sąjungininkių Vakaruose taikdariai.
Kyjivą ir jo sąjungininkus Europoje pribloškė šis pasiūlymas, kuris iš esmės priverstų Ukrainą kapituliuoti.
Ukraina išgyvena vieną sunkiausių akimirkų savo istorijoje, penktadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame kreipimesi į ukrainiečius sakė V. Zelenskis.