Trumpas prieš susitikimą su Putinu abejoja, kad Ukraina gali laimėti karą

Šie komentarai reiškia dar vieną skepticizmo Kyjivo atžvilgiu apraišką JAV lyderiui planuojant artimiausiomis savaitėmis Vengrijos sostinėje Budapešte susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir aptarti karo Ukrainoje užbaigimą.
„Jie vis dar galėtų jį laimėti. Nemanau, kad laimės, bet vis dar galėtų laimėti“, – pirmadienį reporteriams sakė D. Trumpas, pradėdamas susitikimą Baltuosiuose rūmuose su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese'iu (Entoniu Albaniziu).
Praėjusį mėnesį D. Trumpas pakeitė savo poziciją, kad Ukrainai tektų atsisakyti savo prarastų teritorijų, ir pareiškė, kad ukrainiečiai galėtų atsikovoti visas savo žemes.
Tačiau po praėjusią savaitę, prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, įvykusio ilgo pokalbio telefonu su V. Putinu D. Trumpas vėl pakeitė nuomonę ir paragino ukrainiečius bei rusus „sustoti ten, kur jie yra“, ir užbaigti karą.
Pirmadienį paklaustas nuomonės apie Kyjivo poziciją, D. Trumpas pateikė niūrų Ukrainos šansų įvertinimą. Jis pridūrė: „Aš niekada nesakiau, kad jie jį laimės. Aš sakiau, kad jie galėtų. Bet kas gali nutikti. Žinote, karas yra labai keistas dalykas.“
Anksčiau pirmadienį V. Zelenskis sakė, jog per susitikimą Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas jį informavo, kad V. Putino maksimalistiniai reikalavimai Ukrainai atiduoti visus savo rytinius Donecko ir Luhansko regionus nepasikeitė.
Vis dėlto V. Zelenskis susitikimą pavadino pozityviu, nors D. Trumpas taip pat atmetė jo prašymą parduoti Kyjivui tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.
Prieš susitikimą su V. Zelenskiu D. Trumpas palankiai užsimindavo apie galimybę skirti Ukrainai šių raketų, kuriomis ji galėtų smogti toliau Rusijos teritorijoje, bet JAV lyderio tonas pasikeitė jam telefonu pasikalbėjus su V. Putinu.
„Mano nuomone, jis nenori eskalacijos su rusais, kol su jais nesusitiko“, – sekmadienį reporteriams sakė V. Zelenskis. Šiuos jo komentarus leista paskelbti pirmadienį ryte.
V. Zelenskis taip pat skeptiškai kalbėjo apie V. Putino pasiūlymą iškeisti rusų kontroliuojamas teritorijos Ukrainos Chersono ir Zaporižios srityse į Donecko ir Luhansko sritis.
Pasak ukrainiečių lyderio, D. Trumpas galiausiai parėmė įšaldymą ties dabartine fronto linija.
V. Zelenskis diplomatiškai kalbėjo apie savo susitikimą su D. Trumpu, nors pranešta, kad buvo spaudžiamas sutikti su V. Putino reikalavimais.
JAV ir Ukrainos prezidentai kalbėjosi po katastrofiško susitikimo Ovaliajame kabinete vasarį, kai D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) iškoneveikė V. Zelenskį prieš televizijos kameras, taip pat ir dėl sprendimo nevilkėti kostiumo.