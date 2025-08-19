Trumpas: teikiant Ukrainai saugumo garantijas, JAV galėtų suteikti paramą ore

„Kalbant apie saugumą, jie yra pasirengę siųsti karius“, – sakė jis televizijai „Fox News“, turėdamas omenyje Europos sąjungininkus, su kuriais pirmadienį susitiko Baltuosiuose rūmuose.
„Esame pasirengę jiems padėti, ypač, tikriausiai, jei kalbame apie oro pajėgas, nes niekas neturi tokių dalykų, kokių turime mes, tikrai neturi“, – sakė D. Trumpas.
Jis pridūrė, jog užtikrina, kad JAV sausumos pajėgos nebus dislokuotos Ukrainoje, ir kategoriškai atmetė galimybę, kad Ukraina prisijungs prie NATO.
Po daugiau nei trejus metus besitęsiančios Rusijos invazijos pokario saugumas yra vienas pagrindinių Kyjivo rūpesčių. Maskva jau seniai pareiškė, kad netoleruos Ukrainos įstojimo į NATO, ir priešiškai žiūri į idėją dislokuoti Vakarų karius buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje.
D. Trumpas sakė, kad „Prancūzija ir Vokietija, (...) Jungtinė Karalystė – jie nori turėti karius“ Ukrainoje.
„Sąžiningai sakau, nemanau, kad tai bus problema. Manau, kad Putinas yra pavargęs nuo karo“, – pridūrė jis.
D. Trumpas pakartojo, kad po pirmadienio derybų su Europos lyderiais jis siekia surengti dvišalį Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, po kurio vyktų kitas, trišalis susitikimas dalyvaujant ir jam pačiam.
„Paskambinau prezidentui Putinui ir bandome surengti susitikimą su prezidentu Zelenskiu. Pažiūrėsime, kas ten bus, – sakė jis. – Jei viskas pavyks, jei tai pavyks, tada aš vyksiu į trišalį susitikimą ir užbaigsiu šį klausimą.“
D. Trumpas sakė, jog yra įmanoma, kad V. Putinas gali atsisakyti, ir pridūrė: „Tikiuosi, kad prezidentas Putinas bus geranoriškas, o jei ne, situacija bus sudėtinga.“
V. Zelenskis „taip pat turi parodyti tam tikrą lankstumą“, aiškino jis.
Be Ukrainos būsimo saugumo užtikrinimo klausimo, kitas svarbus nesutarimų keliantis klausimas yra didžiulių Rusijos okupuotų teritorijų statusas.
D. Trumpo teigimu, Ukraina turi susitaikyti su tuo, kad neatgaus prarastų teritorijų, įskaitant rytinį Donbaso regioną, tačiau mainais už tai gaus taiką.
„Manau, kad visi matėte žemėlapį. Žinote, didelė teritorijos dalis yra užimta ir ta teritorija yra paimta. Dabar jie kalba apie Donbasą, bet, kaip žinote, šiuo metu 79 procentai Donbaso priklauso Rusijai ir yra jos kontroliuojami“, – sakė D. Trumpas.
JAV lyderio teigimu, Ukraina nėra pakankamai galinga, kad galėtų pakeisti padėtį.
„Tai buvo karas, o Rusija yra galinga karinė valstybė, jūs žinote. Ar žmonėms tai patinka, ar ne, tai galinga valstybė. Tai daug didesnė valstybė, – sakė jis. – Jūs nenugalėsite, jūs nenugalėsite valstybės, kuri yra 10 kartų didesnė už jus.“
„Visi gali žaisti gražiai (...), bet, žinote, Ukraina susigrąžins savo gyvenimą“, – sakė D. Trumpas apie taikos susitarimą, pagal kurį Ukraina atiduotų dalį teritorijos.
„Jie sustabdys žmonių žudymą visoje šalyje ir jie gaus daug žemės“, – pridūrė jis.