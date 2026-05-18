Trumpas tvirtina atidedantis ataką prieš Iraną Persijos įlankos šalių lyderių prašymu

Pirmadienį socialiniuose tinkluose pasirodęs staigus D. Trumpo pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Iranas pranešė, kad atsakė į naują JAV pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ nurodė, kad „atidės mūsų planuotą karinį puolimą prieš Irano Islamo Respubliką, kuris buvo numatytas rytoj“.
JAV prezidentas sakė, kad to jo paprašė Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) lyderiai, nes „šiuo metu vyksta rimtos derybos“.
Persijos įlankos sąjungininkės mano, kad „bus sudarytas susitarimas“, kuris nenumato „jokių branduolinių ginklų Iranui!“, pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas pažymėjo, kad informavo JAV kariuomenę, jog „rytoj nevykdysime planuotos atakos prieš Iraną“.
Tačiau jis teigė, kad „davė jiems tolesnius nurodymus būti pasiruošusiems vykdyti visapusišką didelio masto puolimą prieš Iraną bet kuriuo metu, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas“.
D. Trumpas po kelionės į Kiniją, kurios metu jis susitiko su šios šalies prezidentu Xi Jinpingu, pateikė Iranui virtinę vis grėsmingesnių perspėjimų.
Sekmadienio vakarą jis pabrėžė, kad „laikrodis tiksi“, ir pagrasino, jog iš Irano „nieko neliks“, jei nebus pasiektas taikos susitarimas.
Jungtinės Valstijos ir Izraelis kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelio pajėgos inicijavo smūgius.
D. Trumpui sunkiai sekasi išeiti iš aklavietės derybose ir nutraukti karą, kuris sukrėtė Artimuosius Rytus ir išaugino energijos kainas.
Abi pusės surengė tik vieną derybų ratą Pakistane, nors balandžio mėnesį buvo sudarytos trapios paliaubos.
Sekmadienį Irano naujienų agentūra „Fars“ pranešė, kad Vašingtonas pateikė penkių punktų sąrašą, į kurį įtrauktas reikalavimas, kad Iranas eksploatuotų tik vieną branduolinį objektą ir perduotų turimas prisodrinto urano atsargas Jungtinėms Valstijoms.
Pasak „Fars“, Irano pasiūlyme buvo pabrėžta, kad Teheranas ir toliau valdys strateginį Hormuzo sąsiaurį – gyvybiškai svarbų energijos kanalą, kurį Iranas nuo karo pradžios iš esmės laiko uždarytą.
Pirmadienį Persijos įlankos sąsiaurio administracija (PGSA) – nauja Irano įkurta organizacija Hormuzo sąsiauriui valdyti – pareiškė, kad realiuoju laiku teiks atnaujinimus apie operacijas ir įvykius šiame vandens kelyje.
D. Trumpas teigia, kad Iranas turi atverti sąsiaurį pagal bet kokį susitarimą.
