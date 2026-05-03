Iš Trumpo – dar prastesnės žinios

ai vyksta gilėjant transatlantinių santykių atotrūkiui dėl karo Artimuosiuose Rytuose.
Penktadienį Pentagonas paskelbė apie 5 tūkst. karių sumažinimą, tačiau D. Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė: „Mes smarkiai sumažinsime ir sumažinsime kur kas daugiau nei 5 tūkstančiais.“
Daugiau detalių jis nepateikė.
Šis žingsnis žengtas po D. Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) ginčo, kai pastarasis pirmadienį pareiškė, kad Iranas „žemina“ Vašingtoną prie derybų stalo.
Pentagono atstovas Seanas Parnellas (Šonas Parnelas) penktadienį sakė, kad išvedimas turėtų „būti baigtas per ateinančius šešis ar dvylika mėnesių“.
Daugiau – LNK vaizdo įraše:
NATO nurodė, kad „bendradarbiauja su JAV, siekdama suprasti jų sprendimo dėl pajėgų išdėstymo Vokietijoje detales“.
„Šis koregavimas pabrėžia, kad Europai reikia toliau daugiau investuoti į gynybą ir prisiimti didesnę atsakomybės dalį už mūsų bendrą saugumą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė NATO atstovė Allison Hart (Alison Hart).
2025 metų gruodžio 31 dieną NATO sąjungininkėje Vokietijoje buvo 36 436 aktyviosios tarnybos JAV kariai, palyginti su 12 662 Italijoje ir 3 814 Ispanijoje.
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius (Borisas Pistorijus) šeštadienį sakė, kad JAV karių išvedimo „iš Europos, o taip pat ir iš Vokietijos, buvo galima tikėtis“.
Tai taip pat įvyko D. Trumpui paskelbus, kad kitą savaitę muitai automobiliams ir sunkvežimiams iš Europos Sąjungos (ES) padidės nuo 15 iki 25 proc., kaltinant bloką nesilaikant praėjusią vasarą pasirašyto prekybos susitarimo.
