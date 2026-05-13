 Trumpo paskelbtoje iliustracijoje Venesuela pavaizduota kaip 51-oji JAV valstija

2026-05-13 06:57 diena.lt inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį savo platformoje „Truth Social“ paskelbė žemėlapio iliustraciją, kurioje Venesuela pažymėta JAV vėliava ir užrašu „51-oji valstija“.

Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Šis provokuojantis įrašas, paskelbtas tuo metu, kai D. Trumpas skrido į Kiniją, kur dalyvaus itin svarbiame viršūnių susitikime, pasirodė kitą dieną po to, kai laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad jos šalis „niekada“ nesvarstė galimybės tapti 51-ąja JAV valstija – net ir po to, kai sausio mėnesį JAV pajėgos suėmė nušalintąjį šalies lyderį Nicolą Maduro.

Pirmadienį D. Trumpas televizijos kanalui „Fox News“ teigė, kad svarsto galimybę Venesuelą paversti dar viena JAV valstija, o prieš tai keletą mėnesių gyrėsi, kad kontroliuoja šią naftos ištekliais turtingą Pietų Amerikos šalį.

D. Rodriguez nuo to laiko, kai perėmė šalies valdymą, stengėsi taisyti santykius su Jungtinėmis Valstijomis, priimdama reformas, kurios atvėrė Venesuelos kasybos ir naftos sektorius užsienio įmonėms, ypač iš JAV.

Venesuelos opozicija reikalauja surengti rinkimus, o D. Rodriguez, gegužės 1 d. paklausta apie tai, ar nauji rinkimai gali įvykti, atsakė, kad „nežino“ ir kad jie galiausiai „kada nors“ įvyks.

Gal reikėtų sukeisti vietomis - jav Venesuelos provincija, nes užgrobus kitą šalį prisiimamos ir pareigos kaip už savo valstybę, vadinasi yra viena valstybė, tad kuris bus svarbesnis - tik nuo požiūrio priklauso. Sakyčiau trumpui - prisijungei prie mūsų, tai ir klausyk mūsų, mes to neprašėme, nes paprašysime gal būt kitų, pajėgesnių draugų. Norinčių globoti yra. Tas pats su visomis jav užgrobtomis ar grobiamomis šalimis, pav. Iranu - kišiesi į mano reikalus, tada aš kišuosi į tavo reikalus.
Imperialistas. Arba kvailys.
e... š...
Kiek galima rodyti tą subinę, galima susivemti!
