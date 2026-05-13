Trumpo paskelbtoje iliustracijoje Venesuela pavaizduota kaip 51-oji JAV valstija

Šis provokuojantis įrašas, paskelbtas tuo metu, kai D. Trumpas skrido į Kiniją, kur dalyvaus itin svarbiame viršūnių susitikime, pasirodė kitą dieną po to, kai laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad jos šalis „niekada“ nesvarstė galimybės tapti 51-ąja JAV valstija – net ir po to, kai sausio mėnesį JAV pajėgos suėmė nušalintąjį šalies lyderį Nicolą Maduro.
Pirmadienį D. Trumpas televizijos kanalui „Fox News“ teigė, kad svarsto galimybę Venesuelą paversti dar viena JAV valstija, o prieš tai keletą mėnesių gyrėsi, kad kontroliuoja šią naftos ištekliais turtingą Pietų Amerikos šalį.
D. Rodriguez nuo to laiko, kai perėmė šalies valdymą, stengėsi taisyti santykius su Jungtinėmis Valstijomis, priimdama reformas, kurios atvėrė Venesuelos kasybos ir naftos sektorius užsienio įmonėms, ypač iš JAV.
Venesuelos opozicija reikalauja surengti rinkimus, o D. Rodriguez, gegužės 1 d. paklausta apie tai, ar nauji rinkimai gali įvykti, atsakė, kad „nežino“ ir kad jie galiausiai „kada nors“ įvyks.
