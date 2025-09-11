Tvyrant susiskaldymui, Niujorkas mini rugsėjo 11-osios išpuolių metines

Šalies viceprezidentas J. D. Vance‘as turėtų dalyvauti atminimo renginiuose Manhatane, kur per koordinuotus išpuolius buvo sunaikinti Pasaulio prekybos centro bokštai dvyniai. Be to, per atakas vienas lėktuvas Vašingtone rėžėsi į Amerikos karinės galios centru laikomą Pentagoną, o dar vienas orlaivis sudužo Pensilvanijos kaimo vietovėje, kai keleiviai įveikė užgrobėją ir perėmė lainerio kontrolę.
Šių metų minėjimas vyksta didelio politinio susiskaldymo, stebimo tiek šiame mieste, tiek nacionaliniu mastu, fone.
Niujorką kausto precedento neturinti mero rinkimų kampanija, kurioje socialistinių pažiūrų kandidatas Zohranas Mamdanis grumiasi su buvusiu gubernatoriumi Andrew Cuomo ir dabartiniu meru Ericu Adamsu. Niujorkiečiai prie balsadėžių keliaus lapkričio 4-ąją. Nėra aišku, kuris iš kandidatų į miesto vadovus dalyvaus ceremonijoje, kurioje visada dalyvauja pareigas einantis meras ir bendruomenės lyderiai.
Prezidentas Donaldas Trumpas yra ne kartą užsipuolęs musulmoną Z. Mamdanį, kuris yra natūralizuotas JAV pilietis, ir pavadinęs jį „pamišėliu komunistu“, o vienas respublikonų įstatymų leidėjas yra paraginęs netgi deportuoti šį rinkimų favoritą. Remiantis naujausia „The New York Times“ ir „Siena“ apklausa, Z. Mamdanis pirmauja 22 punktais.
„Ši siaubinga diena daugeliui niujorkiečių buvo ir akimirka, kurią jie buvo priskirti „kitokiems“, – „The Times“ sakė Z. Mamdanis, kalbėdamas apie islamofobinių išpuolių šuolį po rugsėjo 11-osios įvykių.
Neaišku, ar D. Trumpas dalyvaus minėjimo renginiuose Niujorke, kaip tai jau yra daręs ir anksčiau.
Pastaraisiais mėnesiais JAV fiksuojamas politinio smurto protrūkis – po tikslinio Minesotos įstatymų leidėjos demokratės ir jos vyro nužudymo bei demokratų gubernatoriaus rezidencijos padegimo buvo nušautas konservatyvių pažiūrų nuomonės formuotojas Charlie‘is Kirkas.
Visame Niujorke 8.46 val. vietos (15.46 val. Lietuvos) laiku bus paskelbta tylos minutė – būtent tuo metu, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į Pasaulio prekybos centro šiaurinį bokštą. Miesto pamaldų vietos skambins varpais, o aukų šeimos perskaitys žuvusių žmonių vardus.
Oficialus žuvusiųjų skaičius yra 2 tūkst. 977. Jis apima keturių užgrobtų lėktuvų keleivius ir įgulos narius, aukas bokštuose dvyniuose, ugniagesius ir Pentagono darbuotojus. Į aukų skaičių neįtraukti devyniolika „Al-Qaeda“ užgrobėjų.
