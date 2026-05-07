Tyrimas: kaip europiečiai vertina JAV?

Donaldo Trumpo prezidentavimas paliko gilų pėdsaką, teigiama Bertelsmanno fondo atliktoje analizėje. Tyrimų institutas „Nira Data“ kovo mėnesį reprezentatyviai apklausė daugiau kaip 18 tūkst. suaugusiųjų nuo 18 iki 69 metų amžiaus.
Tyrimo duomenimis, 58 proc. apklaustų ES piliečių teigė, kad JAV nėra patikimos partnerės. Vokietijoje šis rodiklis buvo dar didesnis – 73 proc., dpa sakė tyrimo autorius Florianas Kommeris.
Tik 31 proc. apklaustųjų manė, kad JAV yra svarbiausios ES partnerės. 2024 m. rugsėjį šis rodiklis siekė 51 proc., t. y. dabar jis sumažėjo 20 procentinių punktų.
Daugelis nori, kad Europa „eitų savo keliu“
Beveik trys iš keturių respondentų, arba 73 proc., teigė, kad po dešimtmečius trukusių glaudžių ryšių su JAV Europa turėtų „eiti savo keliu“. 2024 m. pabaigoje tokios nuomonės laikėsi 63 proc. respondentų.
Fondas padarė išvadą, kad „poliarizuojantis JAV prezidentas ir didėjanti geopolitinė įtampa pakeitė viešąją nuomonę Europoje link didesnės nepriklausomybės“.
Kartu tyrimas parodė, kad Kinija tarp ES respondentų neįgyja vis didesnės reikšmės kaip galima alternatyvi partnerė – skepticizmas Pekino atžvilgiu išlieka didelis.
Tyrimas parodė, kad Jungtinė Karalystė ir Kanada laikomos svarbesnėmis strateginėmis partnerėmis.
Parama NATO gynybos aljansui tebėra stipri – 63 proc. respondentų jį ir toliau laiko pagrindiniu saugumo ramsčiu.
