Ukrainos ministras paragino sąjungininkus nepasiduoti Kremliaus šantažui dėl naujų smūgių

„Šiuo metu su savo partneriais kalbame, kad nėra jokios priežasties pasiduoti šiam Rusijos šantažui [grasinimams toliau terorizuoti Ukrainos gyventojus]. Mes jau visą tai išgyvenome ir žinome: kai tik jis [Putinas] sustiprina šią retoriką, jis bando paveikti vadinamąjį vakarietišką mentalitetą – ar tai būtų branduoliniai grasinimai, ar bendros pratybos Baltarusijos teritorijoje“, – sakė A. Sybiha.
Jis pavadino Rusijos veiksmus „pasityčiojimu iš visų taikos pastangų“ ir pareiškė, kad Rusijos vadovybė nerodo jokių ženklų, jog būtų suinteresuota taikos procesu.
„Priešingai – jie užsiima eskalavimu. Tai reiškia, kad ir pasaulio reakcija turi būti proporcinga. O tai reiškia papildomus pagalbos paketus Ukrainai, papildomas raketas“, – pabrėžė ministras.
Pasak jo, Vladimiras Putinas turi suvokti atsisakymo vesti rimtas derybas pasekmes ir „galiausiai suprasti, kad Ukrainos teritorijoje jis niekada nepasieks savo karinių tikslų“.
„Dabar jam reikia gelbėti savo šalį, tačiau jam tai nepavyks. Kartu su partneriais aptarėme šį ryžtingą atsaką – ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais, kuriuos galime imtis dabar: parodyti, kad Europa nesileidžia įbauginama, parodyti, kad jau žinome, kaip reaguoti į tokias grėsmes – proporcingai ir ryžtingai. Esu įsitikinęs, kad ši situacija leis mums gauti papildomus solidarumo ir konkrečios paramos paketus“, – sakė ministras.
Kaip praneša „Ukrinform“, Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija viešai pareiškė, kad toliau vykdys teroro aktus prieš civilius Ukrainos gyventojus.