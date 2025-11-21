 Uždaromas „Laisvosios Europos radijo“ Vengrijos skyrius

„Laisvosios Europos radijo“ (Radio Free Europe, RFE) Vengrijos skyrius pranešė, kad vidurnaktį JAV pasaulinės žiniasklaidos agentūros (USAGM) nurodymu turėjo būti uždarytas.

Uždaromas „Laisvosios Europos radijo“ Vengrijos skyrius / Scanpix nuotr.

JAV administracija lapkričio 7 dieną, Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vizito pas JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) metu, pareiškė, kad vengrų premjero prašymu uždarys RFE skyrių „Szabad Europa“.

„Tai iš tiesų skirta destabilizuoti tą šalį“, – neseniai sakė USAGM vadovė Kari Lake (Keri Leik).

„Szabad Europa“ teigė, kad jos turinys „liks prieinamas internetu“.

Radijo stotis „Szabad Europa“ po Sovietų Sąjungos žlugimo buvo uždaryta, bet 2020-aisiais atnaujino savo veiklą , JAV Kongresui patvirtinus RFE finansavimą atsižvelgiant į žiniasklaidos laisvės ribojimus Vengrijoje.

Nuo V. Orbano sugrįžimo į valdžią 2010 metais, daugelis nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Vengrijoje arba nustojo veikti, arba buvo nupirktos ir paverstos jo partijos „Fidesz“ ruporais.

Valstybinė žiniasklaida buvo priversta laikytis vyriausybės linijos. 

