Venesuela po Nobelio premijos paskyrimo opozicijos lyderei uždarė ambasadą Norvegijoje

Pareiškime Venesuelos vyriausybė, kuri Nobelio taikos premijos paskyrimo nekomentavo, nurodė, kad ambasada uždaroma restruktūrizuojant užsienio tarnybą.
Karakasas taip pat uždarė savo ambasadą Australijoje, bet atidarė diplomatines atstovybes Zimbabvėje ir Burkina Fase – šalyse, kurias laiko „strateginėmis partnerėmis kovoje su hegemoniškais spaudimais“.
Norvegijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį sakė, kad Venesuela savo ambasadą Osle uždarė nenurodydama priežasties.
Penktadienį šių metų Nobelio taikos premija buvo paskirta M. C. Machado, kuriai buvo neleista dalyvauti 2024 metų prezidento rinkimuose. Jų laimėtoju nepaisant opozicijos protestų buvo paskelbtas seniai valdantis Nicolas Maduro.
Sekmadienį N. Maduro, nepaminėdamas M. C. Machado Nobelio takos premijos, šią 58 metų politikę pavadino demoniška ragana. Venesuelos vyriausybė dažnai vartoja tokį apibūdinimą.
Šių metų Nobelio taikos premija M. C. Machado paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, penktadienį paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
Norvegijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Cecilie Roang pabrėžė, kad „Nobelio premija yra nepriklausoma nuo Norvegijos vyriausybės“.
M. C. Machado savo premiją dedikavo „kenčiantiems Venesuelos žmonėms“ ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui, „ryžtingai remiančiam mūsų reikalą“.
Pirmadienio vakarą ji paragino atlikti tyrimą dėl incidento, kai Kolumbijos sostinėje Bogotoje buvo pašauti du venesueliečių aktyvistai, Luisas Alejandro Peche ir Yendri Velasquezas.
M. C. Machado socialiniame tinkle „X“ parašė, kad juos persekiojo N. Maduro diktatūra.
N. Maduro laikas baigėsi, bet jis vis dar gali pasitraukti iš valdžios taikiai, pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė šiemetinės Nobelio taikos premijos laureatė.
Ištiesdama dygią alyvmedžio šakelę Venesuelos prezidentui, 58 metų M. C. Machado sakė, kad N. Maduro galėtų gauti asmenines garantijas, jei užleistų valdžią.
„Maduro šiuo metu turi galimybę judėti taikios pereigos link“, – sakė opozicijos lyderė, prie Venesuelos krantų susitelkus JAV kanonierių flotilei.
„Mes pasirengę pasiūlyti garantijas, (...) kurių neviešinsime, kol nesusėsime prie derybų stalo, – sakė ji. – Jei jis toliau priešinsis, pasekmės bus tik jo atsakomybė.“
Tačiau „su derybomis ar be jų jis pasitrauks iš valdžios“, teigė politikė.
