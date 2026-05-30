Vladimiras Putinas: Rusija niekada negrasino Europos šalims

Viešėdamas Kazachstane, Rusijos vadovas per spaudos konferenciją sakė, kad Europos šalys siekia „tęsti konfrontaciją su Rusija ir pateisinti milžiniškas išlaidas iš savo valstybės biudžetų“.
Jis kalbėjo po to, kai penktadienį anksti ryte į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas.
Per incidentą buvo sužeisti du žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga (ES) pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų.
Rumunija šį incidentą – pirmąjį drono sudužimą gyvenamajame name už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais – pavadino „rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija“.
Tuo metu V. Putinas Europos politikų pareiškimus, kad jie ruošiasi karui su Rusija, pavadino nesąmone.
„Kalbant apie Europos politikų pareiškimus, kad jie ruošiasi karui su Rusija, tai yra nesąmonė“, – žurnalistams sakė V. Putinas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
„Tai daroma esą dėl agresyvių Rusijos planų Vakarų Europos šalių atžvilgiu. Tai melas, tai grubus ir įžūlus melas“, – pabrėžė jis.
Jis tikino, kad „Rusija niekada neturėjo jokių agresyvių ketinimų Europos šalių atžvilgiu“.
„Kaip savo laiku sakė Gėbelsas (nacistinės Vokietijos propagandos ministro – BNS): kuo neįtikimesnė melagystė, tuo greičiau ja patikės. Būtent tokius standartus Vakarų politikai ir žiniasklaida įdiegia į savo kasdienę praktiką“, – sakė V. Putinas.
Jis pareiškė, kad tragedija Ukrainoje yra Europos politikos padarinys.
„Jie atvedė prie šiandieninės tragedijos. O dabar bando kaltę perkelti nuo sergančios galvos ant sveikos ir parodyti, kad agresyvi yra Rusija. Ne“, – sakė V. Putinas.
„Tegul jie neapgaudinėja savo tautos. Rusija niekada negrasino ir negrasina Europos šalims. Viskas, ką jie daro, yra tik tam, kad tęstų konfrontaciją su Rusija ir pateisintų milžiniškas išlaidas iš savo valstybių biudžetų, kišdami ranką į Europos valstybių mokesčių mokėtojų kišenę“, – kalbėjo Rusijos lyderis.
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