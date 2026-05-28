Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę

Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas 1GNC, ateinančiais mėnesiais „atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione“, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime.
„Papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją“, – teigiama jame.
„Vokietijos ir Nyderlandų sprendimas prisiimti pagrindinę atsakomybę kariuomenės korpuso lygmeniu Estijoje ir Latvijoje tiesiogiai stiprina mūsų saugumą. Rusijos agresijos karas Ukrainoje ir vis labiau beatodairiški jos veiksmai prie NATO sienų paskatino Aljansą pakeisti savo operacijas ir karinę laikyseną“, – sakė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras.
„Glaudžiai bendradarbiaujame gynybos srityje ir turime ilgametę patirtį dirbant su abiem sąjungininkėmis pratybose, oro policijos misijose ir Baltijos jūroje. Estijos žmonėms šis sprendimas reiškia didesnį matomą sąjungininkų buvimą, o mūsų gynybos pajėgoms – bendras pratybas, kurios pagerins mūsų sąveiką“, – pridūrė jis.
1GNC yra vadovavimo centras, kuris prireikus gali valdyti iki 50 tūkst. karių.
Jo užduotys apima karinių pratybų planavimą ir vykdymą, pasirengimą galimam konfliktui ir vadovavimą pajėgoms kilus karui.
Vokietijos ir Nyderlandų korpuso būstinė yra Miunsteryje, Vokietijoje, iš kur prireikus jis siunčiamas į NATO misijas.
Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė, įsikūrusi Lenkijos mieste Ščecine.
Naujoji vadovavimo būstinė skirta suteikti NATO daugiau pajėgumų ir galimybę reaguoti greičiau.
„Įsteigdamos antrąją korpuso būstinę regione... Vokietija kartu su Nyderlandais demonstruoja savo pasirengimą ir gebėjimą prisiimti atsakomybę už NATO rytinio flango atgrasymą ir gynybą“, – nurodė ministerija.
Nyderlandai ir Vokietija rotacijos tvarka vadovauja 1995 metais įsteigtam 1GNC. Vokietija šiam daliniui vadovaus iki 2028 metų pradžios.
Be Nyderlandų ir Vokietijos, personalą būstinei šiuo metu teikia dar 14 NATO šalių.
NATO vadovavimo struktūroje korpusas yra vienu lygmeniu aukščiau už Estijos diviziją. Diviziją sudaro dvi Estijos brigados ir Jungtinės Karalystės (JK) vadovaujama NATO kovinė grupė, į kurią įeina Prancūzijos pajėgos ir kuri tarnauja Tapoje kaip Estijos 1-osios pėstininkų brigados dalis. Į divizijos vadovavimo grandinę taip pat įeina JK 4-oji brigada, paskirta kaip pastiprinimas Estijai, kurios nuolatinė bazė yra Britanijoje ir kuri yra aukštos parengties.
Vokietijos ir Nyderlandų korpusas anksčiau vadovavo kelioms krizių valdymo ir taikos palaikymo operacijoms. 2003, 2009 ir 2013 metais korpusas tarnavo NATO vadovaujamose Tarptautinėse saugumo paramos pajėgose (ISAF) Afganistane. Nuo 2005 iki 2024 metų korpusas septynis kartus po vienerius metus budėjo NATO greitojo reagavimo pajėgose.
Naujausi komentarai