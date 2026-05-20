Vokietija suėmė šnipinėjimu Kinijai kaltinamus sutuoktinius

Vokietijos piliečiai, įvardyti kaip Xuejun C. ir Hua S., buvo suimti pietiniame Miuncheno mieste, pranešė federalinė prokuratūra. Ji įtaria porą dirbant Kinijos žvalgybos agentūrai.
Jų namuose ir darbovietėse Miunchene buvo atliktos kratos.
Teigiama, kad pora „mezgė ryšius su daugybe akademikų Vokietijos universitetuose ir mokslo tyrimų įstaigose, ypač tais, kurie vadovauja katedroms aviacijos ir kosmoso inžinerijos, kompiuterių mokslo ir dirbtinio intelekto srityse.
Manoma, kad norėdami užmegzti šiuos ryšius, sutuoktiniai „apsimetė vertėjais arba automobilių gamyklos darbuotojais“.
Kai kurie mokslininkai buvo „suvilioti keliauti į Kiniją neva skaityti mokamų paskaitų civilių auditorijai, bet iš tikrųjų kalbėjo valstybinių ginklų gamintojų darbuotojams", teigė prokurorai.
Pasak prokurorų, Berlyne, Miunchene ir kitur vykdomos tolesnės priemonės dėl iš viso 10 asmenų, kurie nėra įtariami jokiu nusikaltimu, bet yra potencialūs liudytojai.
Grėsmė iš Kinijos nuvertinama
Pastaruoju metu Vokietijoje būta keletas didelio atgarsio sulaukusių šnipinėjimo bylų, susijusių su Kinija.
Vasario mėnesį vakariniame Koblenco mieste teismas įkalino JAV pilietį už tai, kad dirbdamas civiliniu rangovu JAV karinėje bazėje teikė Kinijai neskelbtiną informaciją.
Rugsėjo mėnesį buvęs kraštutinių dešiniųjų politiko Maximiliano Kraho padėjėjas buvo įkalintas daugiau nei ketveriems metams, kai teismas pripažino jį kaltu dėl to, kad dirbdamas M. Krahui jis veikė kaip Kinijos žvalgybos tarnybos agentas.
Prokurorai taip pat pradėjo tyrimą prieš patį M. Krahą dėl įtarimų, kad jis, būdamas Europos Parlamento narys, ėmė pinigus iš Rusijos ir Kinijos. Jis tai neigia.
Anksčiau šią savaitę Vokietijos žaliųjų parlamento narys Konstantinas von Notzas, žvalgybos priežiūros komiteto vadovo pavaduotojas, perspėjo apie didėjančią grėsmę iš Kinijos.
„Mes smarkiai nuvertiname, su kokia energija ir agresija Kinija veikia prieš Vakarus, įskaitant Europą ir Vokietiją“, – sakė jis „Politico“ tinklalaidėje.
Parlamentaras pabrėžė Kinijos ryšius su Rusija ir pridūrė, kad „autokratai turi bendrą interesą kurti aljansus ir laikytis kartu prieš tariamą priešą“.
